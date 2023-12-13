Исследование: Мужчины стали чаще записываться на маникюр

Фото: istockphoto.com/Anna Derzhina
Исследование «Фитмоста» показало, что россияне в этом году стали больше внимания уделять уходу за собой, а мужчины стали чаще записываться на маникюр и педикюр.
«Мужчины стали чаще записываться на маникюр и педикюр ― объем бронирований вырос на 270% и 348% соответственно. В два раза вырос спрос на маникюр, лазерную эпиляцию и стрижку», — приводит Газета.ру комментарии специалистов.Кроме того, среди россиян популярны йога, растяжка, функционалка, а также фитбоксинг и пилатес. Также на 88% вырос спрос на массаж в 2023 году.
Читайте также:
Стали известны мечты россиян на 2024 год
Большинство россиян сами украшают своё рабочее место перед Новым годом
Исследование: Прошедшей осенью россияне часто приобретали товары на распродажах
Мелисса Тимофеева