Исследование: Прошедшей осенью россияне часто приобретали товары на распродажах

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Аналитики ЮKassa и маркетплейса Мегамаркет провели исследование и выяснили, что россияне осенью 2023 года чаще покупали товары на распродажах, а также тратили средства на планирование отпуска.
«Активность покупателей в том числе поддерживают и ноябрьские распродажи. Так, в ноябре обороты всех магазинов, подключенных к ЮKassa, выросли на 13% по отношению к октябрю, а средний чек стал больше на 19% и составил 1 505 рублей», — приводит Газета.ру слова коммерческого директора ЮMoney Дмитрия Кармишина.
Кроме того, исследование показало, что основным методом оплаты у граждан остаётся банковская карта.
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