Стали известны мечты россиян на 2024 год

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov
Опрос аналитиков Skillfactory и FITMOST показал, что россияне на 2024 год загадывают увеличение дохода, а также чаще высыпаться.
Отмечается, что 60% респондентов хотят освоить новую профессию, 43% — заниматься спортом один-два раза в неделю, 37% мечтают о смене работы, а 36% хотят чаще высыпаться.
Всего в опросе принимали участие более 1,2 тыс. жителей России.
Читайте также:
Большинство россиян сами украшают своё рабочее место перед Новым годом
Исследование: Прошедшей осенью россияне часто приобретали товары на распродажах
Специалисты ВЦИОМ выяснили уровень доверия россиян своему президенту
«Опрошенные мечтают больше двигаться и ложиться спать раньше полуночи (по 19% в равных долях), 15% хотят тратить меньше времени на соцсети и мессенджеры, а ещё 14% — перестать есть вредную еду, 12% хотели бы бросить курить», — приводит RT текст исследование.
Читайте также:
Большинство россиян сами украшают своё рабочее место перед Новым годом
Исследование: Прошедшей осенью россияне часто приобретали товары на распродажах
Специалисты ВЦИОМ выяснили уровень доверия россиян своему президенту
Мелисса Тимофеева