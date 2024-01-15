Исследование: Почти каждый второй экологично утилизирует новогоднюю ель

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Исследование SuperJob показало, что почти каждый второй россиянин из тех, кто ставил живую ель на Новый год, экологично её утилизирует.
Как передаёт Газета.ру, 26% сдают деревья в переработку, 16% распиливают на дрова, 4% отдают в зоопарк, 1% мастерит из елей сувениры. Однако немало граждан уже просто выбросили дерево в мусор – таких, соглавно исследованию, 36%. Ещё 14% пока так и не определились, как поступить с новогодней ёлкой.
Тем не менее, стоит напомнит, что в крупных городах России уже открылись пункты приёма живых елей.
Ранее сообщалось, что в Московской области в шестой раз стартовала ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей ёлке!». Цели акции – поддержание порядка на контейнерных площадках многоквартирных домов, содействие по восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья.
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Тем не менее, стоит напомнит, что в крупных городах России уже открылись пункты приёма живых елей.
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Мелисса Тимофеева