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Исследование: Почти каждый второй экологично утилизирует новогоднюю ель

15 января 2024, 17:49
Фото: istockphoto.com/Vadim_Key

Фото: istockphoto.com/Vadim_Key

Исследование SuperJob показало, что почти каждый второй россиянин из тех, кто ставил живую ель на Новый год, экологично её утилизирует.
Как передаёт Газета.ру, 26% сдают деревья в переработку, 16% распиливают на дрова, 4% отдают в зоопарк, 1% мастерит из елей сувениры. Однако немало граждан уже просто выбросили дерево в мусор – таких, соглавно исследованию, 36%. Ещё 14% пока так и не определились, как поступить с новогодней ёлкой.

Тем не менее, стоит напомнит, что в крупных городах России уже открылись пункты приёма живых елей.


Ранее сообщалось, что в Московской области в шестой раз стартовала ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей ёлке!». Цели акции – поддержание порядка на контейнерных площадках многоквартирных домов, содействие по восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья.

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#жизнь
#дерево
#экологическая экология
#новый год
#ель
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В Подмосковье устранили около 140 навалов на контейнерных площадках
15 января 2024, 17:49

Фото: пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области

Более 140 навалов на контейнерных площадках устранили в Подмосковье с начала дня. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Сотрудники ГУСТ МО ежедневно выполняют проверки по содержанию контейнерных площадок.

«Сегодня с начала дня специалисты коммунальных служб устранили 148 навалов в местах накопления отходов. Так, уборку провели на 19 объектах в Чехове, 15 локаций привели в порядок в Серпухове, 11 — в Раменском, 9 — в Егорьевске, 8 — в Воскресенске, однако закрытие замечаний еще продолжается. Дополнительно сотрудники территориальных отделов сегодня проверили 1 272 контейнерные площадки и передали все выявленные недочеты в работу», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме этого, сотрудники ГУСТ МО призывают водителям транспортных средств соблюдать правила парковки и не оставлять свои машины ​рядом с узкими проездами и контейнерными площадками.

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#площадки
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Жителям посёлка Южный разъяснили правила использования жилищных сертификатов
15 января 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев встретился с жителями посёлка Южный в Климовске, главной темой встречи было использование жилищных сертификатов при расселении из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства.
«Договорились с жителями, что приступаем к сбору всей необходимой информации о статусе жилых помещений, выбранном ими способе расселения», — сказал Локтев.

Он добавил, что для удобства жителей был создан специальный чат, где можно обмениваться информацией о расселении, сроках, условиях, а также отвечать на все вопросы.

Владимир Локтев также сообщил, что сотрудники областного министерства строительного комплекса проведут с жителями Южного еще одну встречу на тему расселения: она адресована тем, кто не смог прийти сегодня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что 33 дома в посёлке Южный, пострадавшем от перебоев с отоплением, слишком ветхие для полноценного ремонта, поэтому собственникам этого жилья будут предложены сертификаты на покупку недвижимости из расчёта 130 тысяч рублей за квадратный метр.

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#подольск
#отопление
#аварийное жильё
#ветхое жильё
#сертификат
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В Мытищах потушили крупный пожар на складе автозапчастей
15 января 2024, 17:30

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Открытое горение на складе автозапчастей в Мытищах удалось ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее в подмосковном главке ведомства заявляли, что в 15:10 поступил сигнал о пожаре на складе в Мытищах. Здание горело по всей площади, которая составляла 600 кв м. Пожарные не допустили распространение огня на соседние здания.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

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#подмосковье
#московская область
#мытищи
#пожар
#мчс
#безопасность
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Свыше 1300 единиц техники задействованы в уборке территорий Подмосковья
15 января 2024, 17:27

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

Более 15 тысяч специалистов и свыше 1300 единиц техники задействованы сегодня в уборке территорий. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
На протяжении всех суток на территории Московской области ведутся работы про уборке снега коммунальными службами.

«Сегодня в уборке задействовано 15 247 специалистов, которые в первую очередь отчищают основные пешеходные дорожки и тротуары, а также проводят противогололедную обработку. С утра на маршруты также вышли 721 единица метущей техники, чуть позже к ним подключились еще 661 машина — тракторы для обработки покрытий, самосвалы и погрузчики для вывоза снежных масс с территорий», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что всю неделю ожидается переменчивая погода с переходами через 0℃. Сотрудники ГУСТ МО будут проводить постоянный мониторинг и координацию сотрудников коммунальных служб и техники.

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#коммунальные службы
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В Череповце дикая рысь проникла в детский сад
15 января 2024, 17:25

Фото: istock / Henk Bogaard

В Вологодской области рысь пробрался на территорию детского сада. Об этом информирует глава Череповца Вадим Германов в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел утром 15 января. Зверь проник на территорию детского сада №119, перепрыгнув через забор. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали экспертов по охоте. Периметр учреждения оцепили, дети и педагоги закрыли дверь и оставались в группах.

«Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после чего ее вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает», — рассказал глава города.
Германов напомнил, что при встрече с дикими животными нужно постараться не приближаться к нему и не пытаться самостоятельного его поймать. Лучшим решением будет вызов спасателей.

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#педагоги
#детский сад
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Воробьёв: в Подмосковье отремонтируют пострадавшие от коммунальных аварий дома
15 января 2024, 17:15

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Власти Подмосковья запланировали масштабную программу капремонта в домах, пострадавших в результате коммунальных аварий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который в понедельник приехал в подольский микрорайон Климовск.
«Обсудили детали с директором Фонда капитального ремонта Валерием Николовым. Начнём с подвалов, которых в Климовске 136. Каждый очистим от мусора и отремонтируем. Первые 28 начнём расчищать уже завтра. В апреле приступим к капремонту: проведём гидроизоляцию, забетонируем пол, сформируем приямки, чтобы отводить воду, установим насосы, отремонтируем в подвалах коммуникации», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Помимо этого, по словам главы региона, будет отремонтирована 591 входная группа. Специалисты приведут в порядок козырьки, ступеньки, а где это необходимо, поменяют двери.
«После окончания отопительного сезона, в мае, начнём менять внутренние инженерные системы – холодное и горячее водоснабжение, канализацию, центральное отопление, всю электрику. Работы завершим к сентябрю», – заключил губернатор.
4 января в микрорайоне Подольска Климовск произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей. Без отопления остались около 22 тыс жильцов более чем 170 многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов. Школы и детсады перевели на дистанционный формат работы. Сейчас тепло подвели почти во все пострадавшие дома.

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#капремонт
#мкд
#дом
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В Московской области один из старейших хлебокомбинатов реконструирован на 73%
15 января 2024, 17:09

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области

Один из старейших хлебокомбинатов реконструируют в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Работы по реконструкции и техническому перевооружению проводятся на ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат».

«На одном из старейших хлебопекарных предприятий региона с 2019 года ведется масштабная реконструкция, по завершении которой комбинат сможет расширить производство хлебобулочных изделий. В частности, здесь установят современную энергоемкую хлебопекарную печь, предназначенную для непрерывной выпечки всех видов хлеба и хлебобулочных изделий при температуре до 300°С, которая позволит производить 700 килограммов батонов весом по 400 г в час», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме этого, на данный момент работы по по устройству внутренних инженерных систем закончены на 73%. Полностью хлебокомбинатом будет готов к третьему кварталу 2024 года.

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#реконструкция
#производство
#хлеб
#егорьевск
#подмосковье
#ремонт
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В Подмосковье камеры зафиксировали более 500 нарушений в содержании территорий
15 января 2024, 17:02

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 500 нарушений содержания территорий зафиксировали подмосковные камеры системы «Безопасный регион» за минувшую неделю, антирекорд по нарушениям поставила Балашиха, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области.
«На прошлой неделе через камеры было выявлено 565 недочётов в содержании. В частности, в Балашихе их зафиксировали 100, в Истре — 80, а в округе Коломна — 54», — отмечается в сообщении.

Большая часть нарушений касалась некачественной уборки снега и несвоевременного вывоза сугробов. Кроме того, часто камеры фиксировали переполненные мусорные контейнеры.

Вся информация о нарушениях оперативно передаётся ответственным лицам, и если исправление затягивается, им придётся заплатить штраф. В частности, на прошлой неделе было выписано 15 таких штрафов на общую сумму 295 тысяч рублей.

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#густ мо
#снег
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье зафиксирован самый низкий уровень безработицы в стране
15 января 2024, 16:58

Фото: iStock/coffeekai

Рекордно низкий уровень безработицы зафиксирован в Московской области, на сегодняшний день он составляет 0,22% — это меньше всего по России, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
«На начало нынешнего года количество зарегистрированных безработных в Подмосковье составляет 9 тысяч человек. Это почти в два раза меньше в сравнении с аналогичным временем прошлого года», — отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

В настоящее время на одного безработного в Московской области приходится девять вакансий. В регионе нужны водители, токари, электромонтёры и пр.

Для эффективного поиска работы специалисты министерства рекомендуют использовать портал «Работа в России», где при помощи специальных фильтров можно отобрать вакансии, подходящие по всем параметрам.

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#московская область
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