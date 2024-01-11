В семи округах Подмосковья откроют 37 пунктов приёма новогодних елей на переработку

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
37 пунктов приёма новогодних елей для дальнейшей переработки будет открыто на территории Воскресенского кластера, в который входят семь округов на юго-востоке Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Пункты будут открыты в рамках подмосковной акции «Подари вторую жизнь своей ёлке!», оттуда новогодние деревья будут отправлены на КПО «Восток». Ёлки измельчат в щепу, которую будут использовать для отсыпки тропинок и клумб, а также для производства компоста», — отмечается в сообщении.В министерстве отметили, что в Воскресенский кластер входят следующие городские округа: Раменский, Шатура, Люберцы, Егорьевск, Жуковский, Воскресенск и Бронницы. Доставку елей с пунктов сбора до комплекса по переработке отходов «Восток» обеспечит региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск».
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