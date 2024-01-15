В Подмосковье началась экологическая акция «Подари вторую жизнь своей ёлке!»

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
В Московской области в шестой раз стартовала ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей ёлке!». Цели акции – поддержание порядка на контейнерных площадках многоквартирных домов, содействие по восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья.
Как сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, в этом году организовано около 300 площадок для сбора новогодних деревьев. Ожидается рекордное количество участников. В рамках президентского проекта «Экология» деревья переработают в щепу в специальных дробилках. Часть используют в качестве компоста и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы». Другая часть пойдёт на производство фанеры, которая будет использоваться в изготовлении элементов новых детских площадок.
Также раздробленная щепа применяется для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов Московской области; благоустройства парков и природных территорий в качестве отсыпки троп и клумб и для других целей.
Акция продлится до 15 февраля.
Адреса площадок для сбора использованных новогодних ёлок жители Московской области могут найти на сайтах Министерства ЖКХ, двабака.рф, мегабак.рф, Ассоциации председателей советов МКД, а также Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области.
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Также раздробленная щепа применяется для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов Московской области; благоустройства парков и природных территорий в качестве отсыпки троп и клумб и для других целей.
Адреса площадок для сбора использованных новогодних ёлок жители Московской области могут найти на сайтах Министерства ЖКХ, двабака.рф, мегабак.рф, Ассоциации председателей советов МКД, а также Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области.
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Лора Луганская