Исследование показало любимые завтраки жителей регионов России
Рисовая каша стала самым востребованным завтраком среди жителей Москвы, Екатеринбурга и Казани. В других российских городах утренние предпочтения заметно отличаются: одни чаще выбирают сырники, другие — блинчики или даже чикенбургеры. Такие результаты показало исследование «Яндекс Лавки», о котором сообщает Москва 24.
Согласно данным сервиса, в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге наибольшей популярностью пользуются сырники. Жители Новосибирска чаще других заказывают блинчики с маслом, а в Великом Новгороде, Владимире, Перми и Тамбове лидирующую позицию занял чикенбургер.
Исследование также выявило различия между пищевыми привычками россиян в будние и выходные дни. В рабочем графике завтрак нередко отходит на второй план из-за нехватки времени. Так, 23% опрошенных признались, что обычно начинают утро без еды. При необходимости выбирать между дополнительными 20–30 минутами сна и полноценным завтраком 72% респондентов отдают предпочтение отдыху. Если же они все-таки решают поесть, то чаще выбирают готовые блюда или варианты, не требующие длительного приготовления. Еще 26% участников исследования в подобных ситуациях ограничиваются чашкой кофе или чая. Среди горячих напитков наиболее востребованным оказался капучино среднего объема.
В выходные ситуация меняется: свободное время позволяет уделять утреннему приему пищи больше внимания. Около 22% россиян предпочитают самостоятельно готовить полноценный завтрак, 21% откладывают его на более позднее время, а 17% стараются подольше посидеть за столом. Это отражается и на заказах продуктов: в субботу и воскресенье увеличивается спрос на ингредиенты для домашней еды, в частности творожный сыр, сливочное масло и молоко.
Особенно заметный рост интереса к сливочному маслу зафиксировали в отдельных городах. В Ростове-на-Дону количество заказов этого продукта в выходные увеличивается более чем в два раза, а в Великом Новгороде — на 87%.
При этом традиционные представления о том, каким должен быть утренний рацион, разделяют далеко не все участники опроса. Почти две трети респондентов (64%) заявили, что готовы позавтракать блюдами, которые обычно едят во время обеда или ужина. Еще 29% признались, что иногда используют для утреннего приема пищи оставшуюся с вечера еду.
В числе необычных вариантов завтрака оказалась лапша быстрого приготовления со вкусом говядины. По выходным ее заказывают значительно чаще, чем в будни. Наиболее выраженная динамика наблюдается в Ярославле, где спрос увеличивается на 90%. В Екатеринбурге показатель растет на 89%, в Тюмени — на 86%, в Рязани — на 80%, а в Москве — на 48%.
Готовность россиян пробовать новые сочетания продуктов проявляется и в самостоятельном приготовлении еды. Каждый четвертый участник исследования выразил желание приготовить необычное блюдо собственными силами. Еще 19% опрошенных готовы специально приобрести или заказать продукты, которые обычно не входят в их привычный рацион.
В исследовании приняли участие более 1 279 жителей российских городов с населением свыше миллиона человек. Кроме того, специалисты изучили 11,6 миллиона заказов, оформленных в период с февраля по август в 22 городах страны. Анализ охватывал покупки, совершенные в утренние часы — с 07:00 до 11:00.
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