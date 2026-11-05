Исследование показало любимые завтраки жителей регионов России

05 ноября 2026, 13:50

«Яндекс Лавка»: жители Москвы предпочитают на завтрак рисовую кашу

Фото: iStock/Sabina Galja

Рисовая каша стала самым востребованным завтраком среди жителей Москвы, Екатеринбурга и Казани. В других российских городах утренние предпочтения заметно отличаются: одни чаще выбирают сырники, другие — блинчики или даже чикенбургеры. Такие результаты показало исследование «Яндекс Лавки», о котором сообщает Москва 24.