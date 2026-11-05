В Роскачестве перечислили овощи, теряющие пользу к ноябрю

05 ноября 2026, 12:55

Роскачество: овощи с витамином С теряют пользу к ноябрю

Фото: iStock/william87

В ноябре при покупке овощей стоит учитывать не только их внешний вид, но и способность сохранять питательные свойства после сбора урожая. Некоторые продукты могут утратить значительную долю витаминов еще до того, как на них появятся заметные признаки увядания или порчи.