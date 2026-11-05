В Роскачестве перечислили овощи, теряющие пользу к ноябрю
В ноябре при покупке овощей стоит учитывать не только их внешний вид, но и способность сохранять питательные свойства после сбора урожая. Некоторые продукты могут утратить значительную долю витаминов еще до того, как на них появятся заметные признаки увядания или порчи.
Специалисты Роскачества рассказали в беседе с Life.ru, что в первую очередь это касается листовой зелени и ряда овощей с небольшим сроком хранения.
Количество полезных веществ в овощах во многом определяется сроками между сбором урожая и поступлением продукции на прилавки. Существенную роль также играют условия транспортировки и хранения. Особенно чувствителен к внешним факторам витамин С, содержание которого быстрее сокращается в шпинате, листовом салате, рукколе, брокколи и стручковой фасоли.
Эксперты объясняют это высокой интенсивностью обменных процессов в перечисленных продуктах. Из-за такой особенности они не рассчитаны на продолжительное хранение. При этом привлекательный внешний вид не всегда свидетельствует о сохранности питательной ценности: овощи могут выглядеть свежими, хотя концентрация отдельных витаминов в них уже заметно уменьшилась.
В качестве альтернативы в ноябре специалисты рекомендуют выбирать овощи, которые способны долго храниться без существенной потери своих основных питательных свойств. К таким продуктам относятся белокочанная и краснокочанная капуста, морковь, свёкла, тыква и репчатый лук. Они остаются источниками пищевых волокон, витаминов и минералов даже спустя значительное время после сбора урожая, передает издание Сiбдепо.
Отдельное внимание в Роскачестве уделили правилам хранения овощной продукции. Чтобы замедлить разрушение полезных веществ, необходимо поддерживать подходящую температуру, исключать воздействие прямых солнечных лучей и не оставлять листовую зелень надолго в условиях комнатной температуры.
Вместе с тем специалисты подчеркнули, что при выборе продуктов не следует ограничиваться исключительно овощами местного производства. Продукция, доставленная из других регионов и стран, также может быть частью полноценного рациона. По мнению экспертов, гораздо важнее обеспечить разнообразие питания и соблюдать правила хранения, чем ориентироваться только на географическое происхождение овощей.
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