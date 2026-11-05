Стало известно, чем грозит собственнику незаконная перепланировка
Брокер Ракута: незаконная перепланировка может помешать получению ипотеки
Брокер Дмитрий Ракута сообщил, что незаконная перепланировка может помешать получить ипотеку. По его словам, несогласованные изменения в квартире грозят собственнику крупным штрафом.
В беседе с NEWS.ru Ракута отметил, что люди часто сталкиваются с вопросом перепланировок.
«Такой объект недвижимости крайне сложно продать, если изменения не зарегистрированы. Во-первых, у покупателя могут быть сложности с согласованием ипотеки в банке. Во-вторых, жильём заинтересуются надзорные органы. Если выяснят, что были какие-то существенные корректировки, то могут обязать собственника вернуть исходное состояние», — пояснил он.Кроме того, по словам брокера, владельцу могут выписать огромный штраф за незаконную перепланировку, и это повлечет юридические последствия.