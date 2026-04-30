Исследование показало, в каких сферах растет спрос на сотрудников
Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» зафиксировали резкий рост спроса на персонал в сферах красоты и здоровья. Об этом пишет РИА Новости.
Исследование показало, что доля вакансий в этом сегменте подскочила на 95,5%. Показатель вырос с 2% до 3,9%. Компании активнее ищут сотрудников в культуре, образовании, госслужбе, строительстве и на рынке недвижимости. Эти направления прибавили по числу предложений за год. Лидером по объему найма остается торговля. Однако ее доля сократилась на 13,8% по сравнению с тем же периодом 2025 года.
Эксперты связывают изменения на рынке труда с сезонным ростом спроса на услуги, расширением бизнеса и продолжающейся перестройкой структуры занятости. На этом фоне работодатели все активнее конкурируют за специалистов в быстрорастущих сегментах, предлагая более гибкие условия и стараясь быстрее закрывать вакансии.
