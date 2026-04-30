Москву ждет летний сюрприз
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в начале следующей недели в Москве резко потеплеет. В понедельник воздух прогреется примерно до плюс 20 градусов. Об этом пишет РИА Новости.
Во вторник и среду в столице станет еще теплее. Синоптик прогнозирует до плюс 22 градусов и значения выше климатической нормы. Позднякова назвала этот период всплеском тепла. После него в город придет более прохладная погода. По ее словам, затем возможны «черёмуховые холода».
Такие резкие перепады температуры весной для центральной части России не редкость. Синоптики советуют жителям учитывать изменчивость погоды, следить за обновлениями прогнозов и выбирать одежду по сезону, чтобы избежать переохлаждения после кратковременного потепления.
