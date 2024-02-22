Исследование: Продажи крепкого алкоголя к 23 Февраля снизились

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Специалисты платформы «Такском» сделали вывод о том, что в преддверии 23 Февраля продажи крепкого алкоголя снизились.
Также падение продаж к празднику наблюдается и у таких товаров, как часы и инструменты.
Как передаёт RT, продажи бритвы и пены, галстуков и смартфонов, наоборот, продемонстрировали рост.
В ходе исследования было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.
Ранее опрос «Зарплаты.ру» показал, что в подготовке праздника для коллег-мужчин участвуют 75% сотрудниц. Отмечалось, что из них 82% принимает участие в подготовке добровольно, лишь 18% делают это из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ.
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Как передаёт RT, продажи бритвы и пены, галстуков и смартфонов, наоборот, продемонстрировали рост.
Ранее опрос «Зарплаты.ру» показал, что в подготовке праздника для коллег-мужчин участвуют 75% сотрудниц. Отмечалось, что из них 82% принимает участие в подготовке добровольно, лишь 18% делают это из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ.
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Мелисса Тимофеева