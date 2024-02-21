Петербуржцы назвали главные качества настоящего мужчины

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Опрос издания «Петербургский дневник» показал, что жители Северной столицы ценят в мужчинах такие качества, как мужественность, честность, смелость и преданность.
«Мужественный, сильный. защищает тебя и во всём поддерживает», – приводит «Петербургский дневник» слова одной из опрошенных – ассистентки стоматолога Анны.
А, к примеру, студент Александр отметил такие важные мужские качества, как преданность и готовность защищать.
Ранее другой опрос SimpleWine показал, что 69% респондентов отметили, что положительно относятся к алкогольным подаркам. Отмечалось, что в опросе речь шла о подарках на гендерные праздники – 23 Февраля и 8 Марта.
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Мелисса Тимофеева