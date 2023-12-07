Опрос показал, сколько россиян хотят видеть Путина у власти

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Большинство россиян считают, что президенту России Владимиру Путину следует баллотироваться на следующий срок. Об этом сообщила управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова, ссылаясь на результаты проведённого опроса.
Она отметила, что 70% респондентов заявили, что Путину следует выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года.
Ещё 15% россиян убеждены, что нынешнему президенту следует оставить свой пост, но продолжить руководить Россией в другой должности.
8% опрошенных порекомендовали Путину уйти из политики. А ещё 7% затруднились ответить на вопрос.
Также россиян спросили о чувствах и эмоциях, которые у них вызывает Путин. 44% отметили доверие, 34% – надежду, 31% россиян уверены в будущем и ощущают спокойствие, 30% гордятся президентом, 16% благодарны ему, а у 9% Путин вызывает симпатию и даже любовь.
При этом были и негативные ответы. Так 11% заявили о том, что действия Путина вызывают беспокойство, 7% разочарованы, 6% не доверяют, у 3% президент вызывает страх, столько же россиян отметили стыд, у 2% – антипатия.
67% опрошенных заявили, что политика Путина отвечает их интересам, а 22%, наоборот, отметили неудовлетворённость деятельностью президента.
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Ещё 15% россиян убеждены, что нынешнему президенту следует оставить свой пост, но продолжить руководить Россией в другой должности.
Также россиян спросили о чувствах и эмоциях, которые у них вызывает Путин. 44% отметили доверие, 34% – надежду, 31% россиян уверены в будущем и ощущают спокойствие, 30% гордятся президентом, 16% благодарны ему, а у 9% Путин вызывает симпатию и даже любовь.
При этом были и негативные ответы. Так 11% заявили о том, что действия Путина вызывают беспокойство, 7% разочарованы, 6% не доверяют, у 3% президент вызывает страх, столько же россиян отметили стыд, у 2% – антипатия.
67% опрошенных заявили, что политика Путина отвечает их интересам, а 22%, наоборот, отметили неудовлетворённость деятельностью президента.
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Анастасия Чинкова