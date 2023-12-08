Специалисты ВЦИОМ выяснили уровень доверия россиян своему президенту

Фото: сайт Кремля
Абсолютное большинство россиян доверяют своему президенту Владимиру Путину. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия российского лидера среди населения составил 78,5%.
А вот рейтинг доверия Путину снизился, пусть и не значительно. В мае нынешнего года уровень доверия россиян своему президенту составлял 80%, причем он стабильно повышался и в марте, и в апреле. А вот в ноябре 2023 года этот показатель снизился на 0,9%. Возможно, это связано с ожиданием граждан страны решения Путина по поводу участия в следующих президентских выборах.
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Александр Бойцов