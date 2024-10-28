Исследование раскрыло неожиданную связь газовых плит и преждевременных смертей

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Ежегодно газовые плиты в европейских домах (страны Евросоюза и Великобритания) преждевременно уносят жизни около 40 тысяч граждан. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на исследование учёных из испанского Университета Жауме I.
Отмечается, что в настоящее время газовые плиты используются в около трети европейских домов. Однако при их использовании в воздух выделяется диоксид азота и твёрдые частицы, вызывающие респираторные заболевания и приводящие к преждевременной смерти. Также газовые плиты выделяют парниковые газы, в частности, диоксид углерода, которые способствуют изменению климата.
Кроме того, природный газ используется для отопления домов в Европе. В целом домохозяйства региона вносят порядка 25% от общего объёма выбросов парниковых газов в Евросоюзе. В следствие чего учёные пришли к выводу, что газовые плиты чрезвычайно токсичны, а значит и проблема ранней смертности из-за них «гораздо хуже, чем мы думали», отметила ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит.
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