В Москве произошла утечка газа из-за повреждения газопровода

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В Москве на улице Мосфильмовская был повреждён газопровод при проведении работ частной строительной компанией. Утечку газа удалось оперативно устранить, сообщает АО «Мосгаз» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в центральную диспетчерскую АО «Мосгаз» поступило сообщение о повреждении газопровода в ходе строительных работ. На место оперативно выехала аварийно-спасательная пригада. Специалисты устранили утечку, отключения потребителей от газоснабжения не потребовалось. В результате инцидента угрозы для населения не последовало.
Однако в связи с произошедшим пришлось эвакуировать жителей близлежащего дома и посетителей поликлиники.
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Анастасия Чинкова