Спасатели через балкон попали в квартиру шатурянина со включённой газовой плитой

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса помогли жителю городского округа Шатура попасть в квартиру, где была включена оставленная без присмотра газовая плита. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В пожарную часть обратился растерянный житель посёлка Шатурторф, жена которого забыла на включённой плите кастрюлю с водой. Женщина уехала по делам, а мужчина забыл ключи в квартире и не мог попасть домой.
Обнаружив в квартире включённую плиту, спасатели перекрыли газ, предотвратив пожар, а затем впустили обеспокоенного хозяина.
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«Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы решили попасть в помещение на третьем этаже через балкон в присутствии полицейских. Огнеборцы поднялись по трёхколенной лестнице, открыли шанцевым инструментом балконную дверь и зашли внутрь», – рассказал начальник 289-й пожарно-спасательной части Алексей Кабанов.
Обнаружив в квартире включённую плиту, спасатели перекрыли газ, предотвратив пожар, а затем впустили обеспокоенного хозяина.
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Лора Луганская