Исследование раскрыло, в какое время россияне чаще всего оставляют чаевые
Среди россиян вечер остаётся самым популярным временем для чаевых в большинстве сфер, однако самые щедрые суммы клиенты, как правило, оставляют в ночные часы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования платформы CloudTips.
В салонах красоты, спа и других бьюти-бизнесах пик «денежных благодарностей» приходится на 19–20 часов (около 515 рублей), но ближе к полуночи привычные чаевые могут подскакивать примерно на сто рублей. В ресторанах посетители также стабильно щедры в вечернее время, при этом в более позднее время средний размер чаевых вырастает вдвое. Так, в июле зафиксировали увеличение с 354 рублей в час пик до 708 рублей в час ночи.
В сервисах доставки сотрудникам чаще всего оставляли чаевые в 19:00, при этом суммы были значительно скромнее и редко ощутимо менялись (150-160 рублей). Пик в розничных магазинах пришелся на аналогичное время в январе (305 рублей) и июле (340 рублей). Иная картина у блогеров и стримеров: время донатов зависит от индивидуального графика выхода контента — утром, днем или вечером.
При этом, согласно материалу «Газеты.Ru», невозможно предсказать точные часы, в которые люди дают самые крупные чаевые в той или иной сфере. Исследование зафиксировало, что в течение нескольких месяцев максимальный средний чек часто приходился на совершенно разное время.
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