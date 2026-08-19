Исследование раскрыло, в какое время россияне чаще всего оставляют чаевые

19 августа 2026, 05:06

«Газета.Ru»: Россияне обычно оставляют чаевые вечером, самые щедрые суммы – ночью

Фото: iStock/macniak

Среди россиян вечер остаётся самым популярным временем для чаевых в большинстве сфер, однако самые щедрые суммы клиенты, как правило, оставляют в ночные часы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования платформы CloudTips.