Жительница Камчатки за деньги прописала в своей квартире почти два десятка иностранцев

19 августа 2026, 03:07

Жительница Камчатки за деньги прописала в своей квартире 18 иностранных граждан

Фото: iStock/marchmeena29

На Камчатке полицейские возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учёт почти двух десятков иностранцев. Об этом сообщили в канале «Полиция Камчатки» на платформе MAX.