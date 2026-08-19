Жительница Камчатки за деньги прописала в своей квартире почти два десятка иностранцев
На Камчатке полицейские возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учёт почти двух десятков иностранцев. Об этом сообщили в канале «Полиция Камчатки» на платформе MAX.
Правоохранители установили, что 44-летняя жительница города Петропавловска-Камчатского оформила фиктивную постановку на миграционный учёт по двум адресам, которые находятся в её собственности. Она сделала это для 18 выходцев из одной из стран Ближнего зарубежья.
При этом фактическое проживание и даже вселение этих граждан в квартиры не обеспечивались. За свои услуги злоумышленница получала денежное вознаграждение, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Уточняется, что в настоящий момент женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте также: