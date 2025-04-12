Исследование: россияне не готовы экономить на кухне, спальне и прихожей

Фото: istockphoto/Vanit Janthra
Большинство россиян не готовы экономить на обстановке кухни, спальни, прихожей и детской. К соответствующим выводам пришло исследование компании Mr.Doors. Первый вариант выбрали 86% респондентов, второй — 15%, третий — 14%.
«Результаты нашего опроса подтверждают, что кухня остается ключевым пространством в доме для россиян. Именно поэтому большинство респондентов не готовы экономить на ее обустройстве, ведь именно кухня часто становится сердцем дома, местом, где создаются уют и тепло», — передает «Вечерняя Москва» мнение экспертов.В то же время были выбраны самые популярные заведения общепита в Санкт-Петербурге. Лауреатов выбрали на основе предпочтений более пяти миллионов пользователей 2ГИС, отмечает «Петербургский дневник». Алгоритм определил, куда жители и гости города чаще всего строят маршруты, что фотографируют и хвалят, куда больше всего звонят и пишут.
«Обладателями премии в Петербурге стали 17 кафе, 18 кофеен, 17 кондитерских, 16 баров, 17 ресторанов, 13 точек стритфуда, пять фуд-моллов и шесть рюмочных. В этом году, как и год назад, премию также получили салоны красоты, здоровья, авто, фитнес-клубы, магазины цветов и гостиницы», — говорится в материале.Читайте также:
Стало известно, какие книги россияне больше всего читали в прошлом году
Россиянки сократили время нахождения в декрете до минимума за 13 лет
Стало известно, в каком возрасте россияне съезжают от родителей
Данил Пономарев