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Исследование: россияне не готовы экономить на кухне, спальне и прихожей

Фото: istockphoto/Vanit Janthra

Фото: istockphoto/Vanit Janthra

Большинство россиян не готовы экономить на обстановке кухни, спальни, прихожей и детской. К соответствующим выводам пришло исследование компании Mr.Doors. Первый вариант выбрали 86% респондентов, второй — 15%, третий — 14%.
«Результаты нашего опроса подтверждают, что кухня остается ключевым пространством в доме для россиян. Именно поэтому большинство респондентов не готовы экономить на ее обустройстве, ведь именно кухня часто становится сердцем дома, местом, где создаются уют и тепло», — передает «Вечерняя Москва» мнение экспертов.
В то же время были выбраны самые популярные заведения общепита в Санкт-Петербурге. Лауреатов выбрали на основе предпочтений более пяти миллионов пользователей 2ГИС, отмечает «Петербургский дневник». Алгоритм определил, куда жители и гости города чаще всего строят маршруты, что фотографируют и хвалят, куда больше всего звонят и пишут.
«Обладателями премии в Петербурге стали 17 кафе, 18 кофеен, 17 кондитерских, 16 баров, 17 ресторанов, 13 точек стритфуда, пять фуд-моллов и шесть рюмочных. В этом году, как и год назад, премию также получили салоны красоты, здоровья, авто, фитнес-клубы, магазины цветов и гостиницы», — говорится в материале.
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Названы хобби, которые помогут справиться со стрессом
Эксперт Войтик: вязание, вышивка и керамика помогают справляться со стрессом
12 апреля 2025, 16:27

Фото: istockphoto/Rawpixel

Исследования ученых показывают, что хобби, которые связаны с рукоделием, помогают справиться со стрессом, и наиболее эффективные из них — это моделизм, вязание, рисование, вышивка и керамика. Об этом заявил профессиональный спортсмен в судомодельном спорте Денис Войтик. По его словам, занятия, основанные на работе руками, позволяют переключиться и успокоиться.
«Во время создания чего-либо активируются области мозга, отвечающие за концентрацию и внимание. Это помогает переключить фокус с негативных мыслей на конкретные действия. <…> Кому-то может быть интересно рисовать, а кто-то находит успокоение в сборке моделей. Главное — найти занятие, которое будет резонировать с вашими интересами и предпочтениями», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время стало известно, что девять из десяти российских геймеров играют в компьютерные игры, чтобы снять накопившийся стресс. К соответствующим выводам пришло исследование Astrum Entertainment, результаты которого изучила «Газета.Ru». Отмечается, что самой популярной платформой в России остаются компьютеры, консоли и мобильные телефоны заметно отстают.
«Опрос показал, что геймеры готовы вкладываться в свое хобби по мере возможностей. Только 19% играют исключительно во free-to-play игры. Более 60% покупают лицензии, причем каждый седьмой из них делает это чаще раза в месяц. Абсолютное большинство опрошенных — 85% — готовы потратить на покупку лицензионной игры до четырех тысяч рублей», — говорится в материале.
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Стало известно, будет ли Ефремов восстанавливать водительские права
Актер Ефремов заявил, что не станет восстанавливать водительские права
12 апреля 2025, 16:21

Фото: iStock/SergeiGorin

Заслуженный артист России, актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии по условно-досрочному освобождению, заявил, что не станет восстанавливать водительские права. Также он рассказал, что не очень хорошо себя чувствует и не строит творческих планов на ближайшее время.
«Нет, нет… не хочу», — ответил актер на соответствующий вопрос о восстановлении прав от журналиста «Известий».
Вместе с тем доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев назвал ограничения, которые наложены на Ефремова из-за освобождения по УДО. В беседе с RT юрист подчеркнул, что актеру запрещено покидать Россию. Данное условие будет действовать до конца отбывания условно-досрочного освобождения. К тому же, по его словам, погашение судимости Ефремова произойдет только через 8 лет.
«Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания означает, что назначенное лицу наказание исполняется без изоляции от общества в ином уголовно-исполнительном режиме, что также предполагает в качестве обеспечительной меры временное ограничение такого лица в праве на выезд за пределы России», — привел постановление Соловьев.
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«Ждули — особая категория»: Роза Сябитова рассказала об отношениях с заключенными
12 апреля 2025, 16:09

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)

Российская телеведущая, сваха Роза Сябитова высказалась о девушках, которые выбирают заключенных в качестве партнеров. По ее словам, это особая категория женщин, большинство из них обладают заниженной самооценкой.
«Ждули — это особая категория женщин. Я не знаю, в каком процентном соотношении, но их очень мало. В основном это женщины с заниженной самооценкой, как правило, тяжелой судьбой, потому что все проблемы из детства. Недолюбленные мужчины, которые сидят за решеткой, в принципе, неплохие психологи», — заметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.
Сябитова отметила, что такие женщины воспринимают себя как героинь и спасительниц, считая, что они смогут изменить человека и верят в его невиновность. Однако такие отношения чаще всего заканчиваются печально, добавила она.
«Хорошие девушки из хороших семей с правильным воспитанием, те, кто знают, что происходит с их детьми, и стараются их наставить на правильный путь, не попадут в такие отношения. В общем-то, это единичные случаи», — заключила сваха.
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#отношения
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Названы самые востребованные специальности
ЦЗН Казани: на рынке труда востребованы айтишники, медики и экологи
12 апреля 2025, 15:54

Фото: iStock/gorodenkoff

На сегодняшний день на рынке труда востребованы молодые специалисты с высшим и средним профессиональным образованием в IT-сфере, медицине и области экологии. Об этом сообщили в Центре занятости населения Казани.
«В IT востребованы разработчики, специалисты по анализу данных и кибербезопасности. В сфере экологии и устойчивого развития нужны специалисты по альтернативной энергетике. В медицине не хватает врачей, медицинских технологов, специалистов по биотехнологиям и телемедицине», — приводит «Татар-информ» сообщение ведомства.
В ЦЗН также отметили, что в сфере образования ощущается нехватка специалистов EdTech и психологов, в креативной индустрии — digital-маркетологов, SMM-менеджеров, контент-менеджеров и дизайнеров.

Эксперты полагают, что востребованность в указанных специалистах будет только расти, особенно это касается айтишников, медиков и представителей креативной индустрии.

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Биолог рассказал, когда начнут просыпаться змеи
Биолог Скалон: змеи начнут просыпаться раньше из-за теплой весны
12 апреля 2025, 15:49

Фото: iStock/Lenorlux

Змеи в этом году начнут просыпаться раньше из-за теплого начала весны. Об этом заявил профессор кафедры экологии и природопользования КемГУ Николай Скалон. По его словам, любителям отдыха на природе стоит быть осторожными, так как часто гадюку сложно различить в жухлой траве.
«Обычно змеи появляются к концу апреля, забираются на камни, в сухую траву в солнечное место, греются. Но их активность зависит не от даты на календаре, а от температуры: в этом году весна ранняя, поэтому они выползли, похолодает — спрячутся», — поделился ученый в беседе с «Сiбдепо».
Тем временем в Москве спасатели поймали змею, которая заползла в квартиру ничего не подозревавшей женщины. Как сообщает АГН «Москва», черно-белую рептилию отловили за несколько минут, хоть и ее поимка осложнялась ремонтом в квартире. Основной версией назвали побег из террариума у соседей.
«Поэтому всем заводчикам экзотических питомцев надо быть предельно внимательными и обеспечивать своим рептилиям комфортные условия обитания и, конечно, плотно закрывать террариумы», — приводит агентство сообщение столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.
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