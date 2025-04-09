Россиянки сократили время нахождения в декрете до минимума за 13 лет

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По итогам 2024 года средняя продолжительность декретного отпуска для женщин в России составила 24,9 месяца, что является минимальным показателем с 2011 года. Согласно данным Росстата, в 2022 году женщины проводили в декрете значительно больше времени — 28,5 месяца.
Анализ, проведенный РИА Новости на основе комплексного наблюдения условий жизни россиян, показывает, что 75,9% женщин вернулись на прежние рабочие места после отпуска, в то время как 24,1% решили сменить место работы, чаще всего из-за необходимости другого графика. Примечательно, что в прошлом году не зафиксировано случаев смены работы по инициативе работодателя.
Исследование охватило 60 тысяч домохозяйств и проводится раз в два года, что позволяет отслеживать изменения в условиях жизни населения во всех регионах России.
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Дарья Осипова