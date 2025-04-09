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Россиянки сократили время нахождения в декрете до минимума за 13 лет

Фото: iStock/Miljan Živković

Фото: iStock/Miljan Živković

По итогам 2024 года средняя продолжительность декретного отпуска для женщин в России составила 24,9 месяца, что является минимальным показателем с 2011 года. Согласно данным Росстата, в 2022 году женщины проводили в декрете значительно больше времени — 28,5 месяца.
Анализ, проведенный РИА Новости на основе комплексного наблюдения условий жизни россиян, показывает, что 75,9% женщин вернулись на прежние рабочие места после отпуска, в то время как 24,1% решили сменить место работы, чаще всего из-за необходимости другого графика. Примечательно, что в прошлом году не зафиксировано случаев смены работы по инициативе работодателя.

Исследование охватило 60 тысяч домохозяйств и проводится раз в два года, что позволяет отслеживать изменения в условиях жизни населения во всех регионах России.

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#исследование
#рабочие места
Диетолог рассказал, что влияет на вес тела и как уменьшить объемы
Диетолог Пристанский: на вес влияет задержка жидкости и скопление каловых масс
09 апреля 2025, 11:14

Фото: iStock/GeorgeRudy

В погоне за «телом мечты» люди зачастую прибегают к жестким диетам и спортивному режиму.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что главные составляющие «телостроительства» — питание и тренировки.

«Тренировок может быть 3−4 раза в неделю по часу-полтора. Основа работы — это кухня. То есть человеку нужен определенный план питания, калорийность, конкретные продукты, употребляя которые он уже наращивает то, что он пытается создать в спортзале», — объяснил эксперт.

По его словам, в теле человека проходит очень большое количество процессов: задержка и сливание жидкости, скопление и утечка каловых масс и так далее, что влияет на вес и состояние.

«В один день вы можете проснуться и будете 76 килограмм, а к концу недели почему-то 80, но визуально вы не сильно изменились. Самый оптимальный вариант измерения собственных пропорций — зеркало», — сказал диетолог.

Он добавил, что для поддержания здоровья не стоит страдать от каких-то недостатков, необходимо просто делать осознанный выбор в пользу своего организма.

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Директор Паши Техника сообщил, что тело рэпера прибыло в Москву
09 апреля 2025, 07:46

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Тело российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) было доставлено из Таиланда в Москву. Об этом сообщил директор музыканта Марк Яровный в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время тело исполнителя едет в один из моргов столицы. Яровный отметил, что уже сегодня может стать известным время и место прощания с Пашей Техником.

Ранее в СМИ появилась информация, что прощание может состояться в храме Петра и Павла в Лефортово, однако в самой церкви агентству РИА Новости подтвердили, что на ближайшие дни записей на отпевание пока нет.

Напомним, что 40-летний рэпер был госпитализирован на Пхукете в конце марта с сильным отравлением и находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая сообщила о его смерти 4 апреля.

Паша Техник стал известен как один из основателей группы Kunteynir и оставил заметный след в российской музыкальной индустрии.

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#похороны
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В российских регионах может измениться система расчета оплаты за вывоз мусора
«Известия»: размер платы за вывоз мусора в России могут связать с площадью квартиры
09 апреля 2025, 07:02

Фото: iStock/Oleksandr Hrytsiv

В регионах России могут ввести новую систему расчёта оплаты за вывоз мусора, привязав её к площади жилья. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обсуждения в правительстве и позиции региональных властей.
Сейчас субъекты РФ самостоятельно выбирают метод расчёта: в Москве, Санкт-Петербурге и 13 других регионах учитывают метраж квартиры, а в Магаданской области, например, плату определяют по числу зарегистрированных жильцов.

Местные власти Магадана считают, что отходы производят люди, а не квадратные метры, тогда как в Калужской области называют подход с учётом площади справедливым.

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Проблема возникает касательно владельцев второго жилья, которые не прописаны в нём и часто сдают квартиры в аренду, избегая оплаты услуг.

«Местным властям дали поручение: оценить, насколько рационально перейти на новую систему оплаты вывоз мусора», — передает газета «Известия».
Правительство рекомендовало регионам все же рассмотреть переход на систему, зависящую от метража, и отчитаться о результатах до 29 апреля. Окончательное решение останется за местными властями, подчеркнули в Минприроды.

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Пенсионерам объявили о возможности получить надбавки без регистрации на «Госуслугах»
Верховный суд: Пенсионерам можно не регистрироваться на «Госуслугах» для надбавок
09 апреля 2025, 06:42

Фото: iStock/fizkes

Пенсионеры России имеют право подавать заявления о прибавке к пенсии в бумажном виде без обязательной регистрации на портале «Госуслуги». Такое решение вынесла судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам, отменившая отказ московской пенсионерке в региональной доплате, сообщает РИА Новости.
Изначально женщине отказали в соцвыплате из-за подачи рукописного заявления, так как власти Москвы требуют оформлять такие запросы через электронный портал. Три судебные инстанции поддержали соцзащиту, но Верховный суд признал их подход излишне формальным.

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Судьи учли опасения пенсионерки о рисках мошенничества и недостаточных навыках работы с интернетом, подчеркнув, что закон не обязывает граждан регистрироваться на государственных платформах.

Коллегия ВС РФ отметила, что требование исключительно цифрового формата нарушает права граждан, особенно пожилых, которые чаще становятся жертвами кибератак.

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Россиянам рассказали о шансе получить «вторую пенсию»
Беляков: через детский счет ПДС можно накопить 2,3 млн рублей на вторую пенсию
09 апреля 2025, 05:11

Фото: iStock/sommart

Расширение программы долгосрочных сбережений (ПДС) за счёт семейных инструментов поможет гражданам с детства формировать финансовую грамотность и создавать «вторую пенсию». Об этом агентству «Прайм» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Обсуждаемая властями инициатива предполагает открытие «детского» счёта ПДС с момента рождения ребёнка до 18 лет. Накопленные средства молодой человек сможет использовать для важных целей, получив круглую сумму. Затем может вновь вступить в программу как взрослый и пополнять счёт, будучи студентом, тем самым формируя пенсионный капитал.

Например, ежедневные взносы в 100 рублей не «ударят» по бюджету, однако к 32 годам превратятся в 2,3 млн рублей.

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«К этому времени он (молодой гражданин РФ) уже получит образование, пройдёт школу молодых специалистов, определится с жизненными планами. И у него на счету снова будет внушительная сумма», — пояснил Беляков.
Ранее сообщалось, что стало известно о решении США возобновить ряд отмененных программ помощи USAID. Америка возобновит шесть ранее отменённых программ гуманитарной помощи агентства США по международному развитию (USAID) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.

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