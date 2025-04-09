Россиянки сократили время нахождения в декрете до минимума за 13 лет

По итогам 2024 года средняя продолжительность декретного отпуска для женщин в России составила 24,9 месяца, что является минимальным показателем с 2011 года. Согласно данным Росстата, в 2022 году женщины проводили в декрете значительно больше времени — 28,5 месяца.