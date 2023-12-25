Исследование: Самые необычные вакансии 2023 года — сборщик шампиньонов и лесопатолог

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Аналитики сервиса SuperJob заключили, что самыми необычными вакансиями в России в 2023 году стали сборщик шампиньонов с зарплатой, вожатый служебных собак, тренер лошадей, а также лесопатолог.
Так, сборщику шампиньонов предлагают зарплату от 45 тыс. рублей, вожатому служебных собак 17—20 тыс. рублей, тренеру лошадей 22—26 тыс. рублей, а лесопатологу - 40—45 тыс. рублей.
Кроме этих профессий также существуют и такие, как конфетчик, воспитатель поросят и цветовод.
Работодатели кроме интересных вакансий предлагают не менее занимательные условия сотрудничества.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит 7,5 млрд рублей на оплату зарплат медработников.
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Кроме этих профессий также существуют и такие, как конфетчик, воспитатель поросят и цветовод.
«Так, бесплатные билеты на цирковые представления, фрукты в тюбиках для поддержания витаминного баланса и удобный график для свободолюбивых», — приводит RT исследование аналитиков.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит 7,5 млрд рублей на оплату зарплат медработников.
«Правительство дополнительно направит более 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников», – приводит АГН «Москва» сообщение правительство РФ.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева