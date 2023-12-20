Уровень безработицы в Московской области за год уменьшился вдвое

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Уровень безработицы в Подмосковье сейчас составляет 0,23%, что в два раза меньше прошлогоднего показателя. Об это сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«В Московской области открыто более 85 тыс вакансий. Самым популярным направлением для трудоустройства стало производство, где имеется 35 тыс вакансий. Сюда относятся такие профессии, как инженер, токарь, фрезеровщик. Далее идёт сфера транспорта и перевозок, а также продажи - всего открыто более 10 тыс вакансий. Затем идёт сфера образования – 4 тыс вакансий», – сказала Болатаева ТАСС.Как отметили в подмосковном Минсоцразвития, уровень регистрируемой безработицы на конец года в регионе составляет 0,23%. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году.
Читайте также:
Жители Подмосковья с начала года получили социальную помощь на 266 млн рублей
Число многодетных семей в Московской области за 10 лет выросло в 3,5 раза
Протезами и слуховыми аппаратами в будущем году обеспечат 3,5 тыс жителей Подмосковья
Лора Луганская