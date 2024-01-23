Радио1
Главная / Новости / Общество/ Исследование: В России исчезает сезонность на рынке загородной недвижимости

Исследование: В России исчезает сезонность на рынке загородной недвижимости

23 января 2024, 19:06
Фото: istockphoto.com/itpow

Фото: istockphoto.com/itpow

Исследовании компании «Жилфонд» показало, что россияне в последние годы стали покупать загородные дома и дачи на протяжении всего года, в то время как ранее этот рынок считался сезонным.

«Выраженная сезонность стала стираться с 2020 года, когда интерес к загородной недвижимости резко вырос в пандемию. С 2020 по 2021 год количество таких сделок у нас стало больше на 40%, с 2021 по 2022-й — выросло ещё на 26%, с 2022 по 2023-й — на 7%. Начал формироваться тренд на загородный дом в качестве второго жилья, при этом многие просто решают перебраться жить за город на постоянной основе», — отметил в беседе с Газета.ру директор компании Александр Чернокульский.

Ранее риелтор Олег Бендриков заявлял, что у россиян однокомнатные квартиры и студии пользуются наибольшим спросом, поэтому именно на такую недвижимость заметнее растут расценки. Также в таких квартирах выше стоимость одного квадратного метра.

Читайте также:

Риэлтор Бендриков объяснил резкое подорожание малогабаритного жилья

Риэлтор Зайцев заявил о возможном подорожании новостроек к лету

Историк рассказал о недвижимости на Западе, которая может стать российской
#дом
#недвижимость
#город
#риэлтор
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье вошло в топ-3 по числу переобучившихся на новую профессию
23 января 2024, 19:35

Фото: Istockphoto / jacoblund

Московская область вошла в тройку регионов-лидеров по числу жителей, переобучившихся в рамках нацпроекта «Демография». Об этом рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«У нас переобучились около 10 тыс жителей. В тройке лидеров – Москва, Санкт-Петербург и Московская область», – уточнила Болатаева.
В Министерстве социального развития пояснили, что в этом году пройти обучение в рамках нацпроекта смогут также инвалиды, граждане, ищущие работу по востребованным профессиям, а также те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет. Это отец ребёнка, опекун или другой родственник. Ранее пройти обучение могла только мать ребёнка.

Подробные условия и программы можно найти по ссылке.

В министерстве также рекомендовали тем, кто ищет работу, воспользоваться порталом trudvsem.ru. Там с помощью специальных фильтров можно найти подходящую работу.

Читайте также:

На поддержку подмосковных семей с детьми в этом году выделено 45 млрд рублей

В Подмосковье льготники начали получать электронные путёвки в санаторий

Около 250 тыс пенсионеров получат доплаты из бюджета Подмосковья
#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
#рейтинг
#профессия
#обучение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В городском округе Красногорск построят три воспитательно-образовательных комплекса
23 января 2024, 18:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Красногорске появятся ещё два воспитательно-образовательных комплекса – школа на 900 учеников и детсад на 150 мест в ЖК «Красногорский» в Нахабине, а также школа на 825 ребят и садик на 310 малышей в ЖК «Пятницкие кварталы» в деревне Сабурово. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Дмитрий Волков.
Во вторник губернатор проверил ход строительства большого воспитательно-образовательного комплекса в красногорском микрорайоне Павшинская пойма. Его откроют на год раньше – в сентябре этого года.

Другие важные объекты, по словам Волкова, – школа на 1375 учеников в ЖК «Отрада» и детсад в посёлке Новый на 250 мест.
«Два года назад мы сформировали большую трёхлетнюю программу строительства 50 социальных объектов. В прошлом году открыли семь школ и шесть детских садов там, где их исторически не было или были проблемы с обманутыми дольщиками. Задача на этот год – открыть пять школ и 12 садиков. А здесь, в Павшинской пойме, в перспективе построим ещё одну школу – на 1,1 тыс мест. Она будет находиться в 700 метрах от воспитательно-образовательного комплекса, который сейчас строится», – поделился планами глава городского округа.
В Подмосковье действуют многочисленные меры поддержки учителей: программы «Социальная ипотека», «Земский учитель», выплата пособия молодым специалистам, доплаты молодым учителям, за классное руководство и за подготовку выпускников, другие меры.

Министр образования Московской области Илья Бронштейн рассказал о новых мерах, которые позволят привлечь в регион лучших педагогов.
«В первую очередь, это компенсация за аренду жилья. Теперь те, кто приезжает к нам из других регионов и не имеет в Подмосковье постоянного места жительства, будет ежемесячно получать 20 тыс рублей. Кроме того, для школ, которые работают на примкадных территориях, где всегда есть большой отток учителей в Москву, мы предусмотрели дополнительные гранты», – отметил Бронштейн.
Компенсация аренды жилья предусмотрена для преподавателей семи ключевых предметов – математики, русского языка и литературы, информатики, биологии, химия, физики, а также для педагогов начальных классов. Заявку на выплаты можно подать на сайте госуслуг с 1 февраля.

С марта можно будет получить грант за привлечение учителей школам «примкадья». Это 14 городских округов – Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Котельники, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Подольск, Реутов, Химки и Чехов. За каждого нового педагога полагается 80 тыс рублей в месяц.
При министерстве образования Московской области действует Центр развития кадрового потенциала. Его задача – привлечь 2,1 тыс учителей.

Читайте также:

Воробьёв объявил о предстоящем открытии в Подмосковье 39 школ и 34 садиков

Образовательный комплекс в Красногорске заработает на год раньше плана

Воробьёв: строительство большого госпиталя в Балашихе стартует в марте
#красногорск
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#школы
#детские сады
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Авторы миллиардного иска к Ивлеевой в третий раз подали в суд на блогершу
23 января 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Таганский суд Москвы поступил очередной иск на имя блогерши Анастасии Ивлеевой и компании «МТС» с требованием компенсировать моральный ущерб, нанесённый «голой вечеринкой», об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.
«В суде зарегистрировано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с Ивлеевой А. В. и ПАО «МТС», — сообщил собеседник агентства.

Также известно, что на этот раз истцом выступил некий Трещев А. С. Он потребовал взыскать с Ивлеевой и компании взыскать символическую моральную компенсацию в размере одного рубля. Однако, при этом, он считает, что блогерша обязана направить миллиард рублей в фонд «Защитники Отечества», а «МТС» — миллиард долларов.

Напомним, в ночь на 21 декабря 2023 года в столичном клубе MUTABOR состоялась та самая скандальная «голая вечеринка», организатором которой выступила Настя Ивлеева (позже, в суде, она заявила, что вечеринку организовало ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое вскоре объявило о самоликвидации). На тот момент Ивлеева являлась ​амбассадором компании «МТС», после вечеринки они убрали её лицо со своего официального сайта.

Читайте также:

DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку», объявило о самоликвидации

В Таганский суд Москвы поступил иск к блогерше Ивлеевой на 1 млрд рублей

Рэпер Vacío указал на виновную в скандале, развернувшемся вокруг «голой вечеринки»
#суд
#москва
#блогер
#мероприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кремлевская ёлка смогла получить вторую жизнь
23 января 2024, 18:37

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

По окончании новогодних праздников Кремлёвская новогодняя ель, установленная на Соборной площади Кремля, по традиции получает «вторую жизнь». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Во время демонтажа эко-волонтеры собрали с елки шишки, которые отправят в Российский центр защиты леса, где специалисты достанут семена из шишек и подготовят их к высадке.

«Из древесины Кремлёвской новогодней ели сделают эксклюзивные часы ручной работы, а оставшаяся хвоя будет передана в столичные зоопарки. Ели используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах», –поделился идеолог проекта, член Центрального совета ВООП Тимур Усманов.

Стоит отметить, что данная реализуется
с 2015 года.


Читайте также:

На подмосковных ёлочных базарах продали 16,5 тыс новогодних деревьев

В Подмосковье началась экологическая акция «Подари вторую жизнь своей ёлке!»

Исследование: Почти каждый второй экологично утилизирует новогоднюю ель
#подмосковье
#утилизация
#ёлка
#эко
#акция
#жизнь
#волонтеры
#семена
#экологическая акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за неделю устранили более 780 навалов мусора на контейнерных площадках
23 января 2024, 18:29

Пресс-служба ГУСТ МО

Более 780 мусорных навалов ликвидировали коммунальщики на контейнерных площадках Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«За неделю ликвидировано было 786 навалов мусора в местах накопления бытовых отходов. В том числе в Красногорске порядок навели на 77 точках, в Наро-Фоминске — на 54, в Химках убрали 47 навалов, в Истре — 46, а в Мытищах — 41», — отмечается в сообщении.

Работа по наведению порядка на контейнерных площадках региона продолжается. Контролировать их состояние помогают камеры системы «Безопасный регион», благодаря которым инспекторы наблюдают за ситуацией в режиме реального времени.

Читайте также:

В Подмосковье коммунальные службы начали уборку территорий от снега

Число жалоб на состояние межпанельных швов в подмосковных домах снизилось на четверть

В Подмосковье нелегальных перевозчиков отходов оштрафовали более чем на 20 млн рублей
#жкх
#мусор
#уборка
#густ мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Деулин: По почерку можно определить уровень самооценки
23 января 2024, 18:24

Фото: istockphoto.com/Trifonov_Evgeniy

Декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин заявил, что по почерку можно определить уровень самооценки человека.
«В психологии считается, что чем больше буква, чем больше шрифт, тем более высока самооценка у человека. Это можно связать и с подписью человека — если она крупная, то считается, что человек особенно в себе уверен, возможно, даже «бред величия» имеется», – отметил в беседе с Газета.ру Деулин.

По его словам, крупные буквы также могут выдать коммуникабельность человека, а вот мелкий почерк, считает специалист, может говорить о скупости и мелочности.

Ранее специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев заявлял, что во многом успешность проверки на детекторе лжи зависит от типа ментальности тестируемого.

Читайте также:

Полиграфолог Учаев заявил о связи между проверкой на полиграфе и ментальностью

Психолог назвал игрушки, которые нельзя давать детям

Психолог Невеев объяснил тягу людей к суевериям
#психолог
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв объявил о предстоящем открытии в Подмосковье 39 школ и 34 садиков
23 января 2024, 18:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В наступившем году в Московской области откроют более 70 школ и детсадов. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв.
«В этом году мы откроем 39 школ и 34 детских сада – как за бюджет, так и за внебюджетные источники. Стараемся вести сбалансированное строительство. В микрорайоне должны быть и пункт полиции, и поликлиника, и детсад, и школа. А там, где образовался дефицит, максимально оперативно пытаемся возводить вот такие современные комплексы. Надеюсь, что мы сможем привлечь сюда лучших специалистов. Именно команда учителей, их мотивация, достойный уровень зарплаты во многом определяет качество знаний», – сказал губернатор.
Он добавил, что в Подмосковье также обновляют устаревшие школы.
«Здесь нам очень помогает большая президентская программа капремонта. В прошлом году привели в порядок 62 школы, в этом планируем ещё более 40. Прирост школьников в регионе очень заметен – порядка 40 тыс ежегодно. Подмосковье растёт, и мы должны в каждой сфере обеспечивать перемены», – подчеркнул Воробьёв.
Во вторник губернатор проверил ход строительства большого воспитательно-образовательного комплекса в красногорском микрорайоне Павшинская пойма. Его откроют на год раньше – в сентябре этого года.

Читайте также:

Образовательный комплекс в Красногорске заработает на год раньше плана

Воробьёв: строительство большого госпиталя в Балашихе стартует в марте

В новый детский госпиталь в Красногорске примут около тысячи врачей
#красногорск
#андрей воробьёв
#губернатор
#школы
#детский сад
#строители
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме нашли замену слову «маркетплейс»
В ГД предложили заменить слово «маркетплейс» «виртуальной торговой площадкой»
23 января 2024, 18:21

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме предложили использовать выражения «виртуальная торговая площадка» или «виртуальный торговый посредник» вместо иностранного слова «маркетплейс».
С такой инициативой выступил председатель комитета комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По словам Гаврилова, использование таких выражений позволит уменьшить употребление заимствованных выражений в речи.

Также депутат добавил, что россияне, как правило, воспринимают покупки в интернете, как в обычном магазине. Однако это не так, поскольку маркетплейсы не позиционируют себя как магазины, они являются лишь посредниками между покупателем и предпринимателем, предоставляющим товары.

Читайте также:

Российские власти предложили найти альтернативу слову «маркетплейс»

В Росавиации рассказали о планах по использованию дронов-доставщиков в городах

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар в Шушарах
#госдума
#интернет- предприниматели
#площадки
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Серпухова вернули около 380 тыс рублей переплаты за ЖКУ
23 января 2024, 18:14

Фото: пресс-служба Госжилнадзора МО

Десятки тысяч рублей, переплаченные жителями городского округа Серпухов в 2023 году из-за неверных начислений в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, были возвращены гражданам по итогам перерасчётов, сообщает пресс-служба Госжилнадзора Московской области.
«Корректировки счетов за электроснабжения составили 222,5 тыс. рублей, за снабжение горячей водой — 85,6 тыс. рублей. Кроме того, жителям вернули 71 тысячу рублей переплаты за отопление», — уточняется в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что коммунальные начисления рассчитывает управляющая компания. Если в счетах появилась ошибка, в первую очередь следует обратиться именно в УК. Но если управляющая компания отказывается привести счета в порядок, нужно подать официальное заявление в надзорные органы. В заявлении должно быть подробное описание проблемы и копии платёжных документов.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв обсудил со спикером Госдумы Володиным законы в сфере ЖКХ

Число жалоб на состояние межпанельных швов в подмосковных домах снизилось на четверть

В Подмосковье до конца года заменят лифты более чем в 180 домах
#серпухов
#жкх
#жку
#госжилинспекция мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф