Исследование: В России исчезает сезонность на рынке загородной недвижимости

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Исследовании компании «Жилфонд» показало, что россияне в последние годы стали покупать загородные дома и дачи на протяжении всего года, в то время как ранее этот рынок считался сезонным.
«Выраженная сезонность стала стираться с 2020 года, когда интерес к загородной недвижимости резко вырос в пандемию. С 2020 по 2021 год количество таких сделок у нас стало больше на 40%, с 2021 по 2022-й — выросло ещё на 26%, с 2022 по 2023-й — на 7%. Начал формироваться тренд на загородный дом в качестве второго жилья, при этом многие просто решают перебраться жить за город на постоянной основе», — отметил в беседе с Газета.ру директор компании Александр Чернокульский.
Ранее риелтор Олег Бендриков заявлял, что у россиян однокомнатные квартиры и студии пользуются наибольшим спросом, поэтому именно на такую недвижимость заметнее растут расценки. Также в таких квартирах выше стоимость одного квадратного метра.
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