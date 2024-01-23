Риелтор Бендриков объяснил резкое подорожание малогабаритного жилья

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Малогабаритное жильё стремительно растёт в цене из-за высокого спроса. Об этом в беседе с MSK1.RU рассказали риелторы.
Риелтор Олег Бендриков рассказал, что у россиян однокомнатные квартиры и студии пользуются наибольшим спросом, поэтому именно на такую недвижимость заметнее растут расценки. Также в таких квартирах выше стоимость одного квадратного метра.
Основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков добавил, что повышение стоимости на квартиры также вызвано распространившимся флиппингом. Речь идёт о покупке квартиры и её дальнейшей перепродаже после ремонта. Это довольно распространённая практика, поскольку, покупая самое дешёвое жильё, люди продают его дороже за счёт ремонта.
Бендриков также отметил, что в перспективе наблюдается сохранение спроса на однокомнатные квартиры и студии.
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Основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков добавил, что повышение стоимости на квартиры также вызвано распространившимся флиппингом. Речь идёт о покупке квартиры и её дальнейшей перепродаже после ремонта. Это довольно распространённая практика, поскольку, покупая самое дешёвое жильё, люди продают его дороже за счёт ремонта.
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Анастасия Чинкова