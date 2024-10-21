Стали известны самые востребованные специалисты в России

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Опрос центра «Профессии будущего» и соцсети для бизнеса TenChat показал, что в России наблюдается существенный дефицит рабочих специалистов.
«Результаты опроса показали, что 64% работодателей сталкиваются с нехваткой кадров. Сильнее всего дефицит ощущается среди представителей рабочих специальностей, об этом заявили 24% работодателей. Востребованы токари, сварщики, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов», — приводят «Известия» результаты исследования.
Также весьма востребованными являются административный персонал, специалисты по продажам, работники сферы IT.
Тем временем в Кузбассе нуждаются в поварах, пекарях и кондитерах. Это показало исследование сервиса hh.ru.
«За девять месяцев 2024 года потребность в этих специалистах выросла в регионе на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводит «Сiбдепо» результаты исследования.
Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самостоятельно ищут себе замену при увольнении с работы лишь 17% россиян.
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Мелисса Тимофеева