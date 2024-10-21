Стали известны самые востребованные специалисты в России

«В течение пяти лет компания планирует закончить строительство и ввести в эксплуатацию весь производственный комплекс. После ввода в эксплуатацию всего комплекса, «Машины сладости» смогут производить в год более 300 тысяч тонн кондитерских изделий, 100 тысяч тонн мороженого и около 7 тысяч тонн газированных напитков», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В связи с уходом международных компаний с российского рынка, мы решили переориентировать наше производство на импортозамещение и увеличить производственные мощности. По региональной программе нам удалось получить участок площадью 28 га, прилегающий к тому участку, который у нас уже был. Это позволило нам расширить территорию комплекса», — отметил генеральный директор компании «Машины сладости» Игорь Рубцов.