Стало известно, сколько россиян сами ищут себе замену при увольнении

Фото: iStock/Dacharlie
Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самостоятельно ищут себе замену при увольнении с работы лишь 17% россиян.
«Среди тех, кто занимался поиском нового сотрудника на своё место, 30% респондентов старались сгладить переходный период. По их мнению, увольнение одного человека может создать дополнительную нагрузку на остальных сотрудников», — приводит RT текст исследования.
Кроме того, 28% участников из этого числа считают своим долгом оставить организацию в хорошем состоянии, обеспечив плавную передачу своих обязанностей.
А исследование ВЦИЛМ показало, что чуть более половины россиян (55%) считают, что штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри не окажут существенного влияния на рождаемость.
«В российском обществе нет консенсуса по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри. 44% – за, 48% – против такой инициативы. Наибольшая часть опрошенных 41% считает, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри не принесет ни пользы, ни вреда обществу. Большая часть (55%) полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость», – приводит АГН «Москва» текст соответствующего исследования.
Ранее сообщалось, что в России проходит онлайн-опрос для молодых предпринимателей, который поможет лучше узнать их мнение об условиях, возможностях и перспективах реализации своего бизнеса.
Читайте также:
Стартовал онлайн-опрос для молодых предпринимателей о возможностях развития бизнеса
Квадроберов боятся большинство россиян
Россияне раскрыли, сколько выходных в неделю им необходимо
Мелисса Тимофеева