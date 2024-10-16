Стартовал онлайн-опрос для молодых предпринимателей о возможностях развития бизнеса

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В России проходит онлайн-опрос для молодых предпринимателей, который поможет лучше узнать их мнение об условиях, возможностях и перспективах реализации своего бизнеса.
Всероссийское социологическое исследование молодых предпринимателей проводит ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» совместно с Центром социологических исследований «14-35» Государственного университета управления.
Опрос можно пройти по ссылке до 21 октября. Он не займет более 15 минут. Результаты помогут повысить эффективность развития молодёжного предпринимательства в России.
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