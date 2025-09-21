Исследования выявили неожиданного «союзника» России в войне с Наполеоном
Исследователи обнаружили два вида опасных бактерий, которые, предположительно, стали причиной гибели солдат армии Наполеона во время Отечественной войны 1812 года. Об этом пишет испанская газета ABC.
Анализируя ДНК из останков 13 солдат, найденных в братской могиле в Вильнюсе, ученые выявили наличие боррелии возвратного тифа (Borrelia recurrentis) и сальмонеллы паратифа типа C (Salmonella enterica paratyphi C). Эти бактерии передаются через кровососущих паразитов, таких как вши.
Ранее историки полагали, что основной причиной смертности в армии Наполеона были сыпной тиф и окопная лихорадка. Однако, согласно исследованию, не нашли надежных доказательств наличия возбудителей этих заболеваний (риккетсии Провачека и боррелии кинтана).
Исследования ДНК показали, что о паратифе знали в Европе задолго до 1812 года. Он передается через зараженную пищу или воду, а его симптомы включают головную боль, сыпь, слабость, потерю аппетита, диарею, запор, колики и рвоту.
Ученые предполагают, что, несмотря на широкое распространение и специфическую симптоматику, паратиф мог остаться незамеченным на фоне других заболеваний и его не отразили в официальных документах, описывающих поход Наполеона.
