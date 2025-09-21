Исследования выявили неожиданного «союзника» России в войне с Наполеоном

21 сентября 2025, 20:45

ABC: ученые выявили два новых вида убивших солдат Наполеона бактерий в России

Фото: istockphoto/SeventyFour

Исследователи обнаружили два вида опасных бактерий, которые, предположительно, стали причиной гибели солдат армии Наполеона во время Отечественной войны 1812 года. Об этом пишет испанская газета ABC.