Биолог прокомментировал уничтожение следов Ким Чен Ына после переговоров в КНР
Биолог-генетик Константин Китаев заявил, что помощники лидера КНДР тщательно уничтожили его биологические следы после переговоров в Китае, чтобы предотвратить возможность создания целевого вируса, избирательно поражающего людей с определенными генами.
Специалист объяснил, что за полтора часа переговоров Ким Чен Ын мог оставить частицы кожи, волосы и слюну, содержащие ДНК. Эти биологические материалы теоретически могут быть использованы для разработки вирусов, избирательно поражающих людей с определенными генетическими характеристиками.
«На основе биологического материала можно создать вирусы, которые выборочно очень сильно поражают людей с определенными генами. Похожая ситуация была с коронавирусом, исследователи выявили, что некоторые люди в Европе и России генетически устойчивы к вирусу», — пояснил Китаев.
Альтернативную версию предложил кореевед Андрей Ланьков, предположивший, что тщательное уничтожение следов может быть связано с желанием скрыть информацию о состоянии здоровья северокорейского лидера от иностранных спецслужб. По его словам, в последние 4-5 лет появились косвенные признаки возможных проблем со здоровьем у Ким Чен Ына.
Инцидент произошел после встречи Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что сопровождающие главу КНДР тщательно уничтожили все следы его пребывания — протерли обивку кресла, стол и забрали использованный стакан.