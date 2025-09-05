Биолог прокомментировал уничтожение следов Ким Чен Ына после переговоров в КНР

05 сентября 2025, 03:45

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Биолог-генетик Константин Китаев заявил, что помощники лидера КНДР тщательно уничтожили его биологические следы после переговоров в Китае, чтобы предотвратить возможность создания целевого вируса, избирательно поражающего людей с определенными генами.





Специалист объяснил, что за полтора часа переговоров Ким Чен Ын мог оставить частицы кожи, волосы и слюну, содержащие ДНК. Эти биологические материалы теоретически могут быть использованы для разработки вирусов, избирательно поражающих людей с определенными генетическими характеристиками.





«На основе биологического материала можно создать вирусы, которые выборочно очень сильно поражают людей с определенными генами. Похожая ситуация была с коронавирусом, исследователи выявили, что некоторые люди в Европе и России генетически устойчивы к вирусу», — пояснил Китаев.