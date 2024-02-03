В ФРГ помощник депутата Шмидта уволился после обвинений в шпионаже на Россию

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В ФРГ помощник депутата от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта Владимир Сергиенко принял решение об увольнении после того, как СМИ обвинили его в шпионаже на Российскую Федерацию. Об этом немецкий парламентарий сообщил в Facebook.*
Депутат добавил, что за публикацию ложной информации подал в суд на издание Bild.
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Диана Аванесян