Задержанному мэру Владимира пока не предъявили обвинений

Фото: iStock/Yingko

Задержанному мэру Владимира Дмитрию Наумову пока не предъявили никаких обвинений, пока его допрашивают. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.



По данным «Москвы 24», Наумова задержали утром в среду, 27 августа, прямо на рабочем месте. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. В здании администрации Владимира проводятся следственные действия.

«Наумова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По имеющимся данным, сейчас его допрашивают», — приводит RT слова своего источника.

Кроме того, отмечается, что никаких обвинений Наумову ещё не предъявляли.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что мэр замешан в деле с махинациями кладбищенскими землями, которыми занималась местная ОПГ.
Элина Позднякова

