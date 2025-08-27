Задержанному мэру Владимира пока не предъявили обвинений

27 августа 2025, 18:14

Фото: iStock/Yingko

Задержанному мэру Владимира Дмитрию Наумову пока не предъявили никаких обвинений, пока его допрашивают. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.





По данным «Москвы 24», Наумова задержали утром в среду, 27 августа, прямо на рабочем месте. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. В здании администрации Владимира проводятся следственные действия.





«Наумова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По имеющимся данным, сейчас его допрашивают», — приводит RT слова своего источника.