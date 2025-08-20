«Не работала, но купила 100 квартир»: Дочь судьи арестована по делу о коррупции
Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Сусану Коблеву по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании доходов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Сусана является дочерью бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Ранее по этому же делу под стражу были взяты бывший муж Коблевой и двое предпринимателей. Все они фигурируют в иске Генпрокуратуры об изъятии имущества, приобретённого, по версии следствия, на коррупционные доходы семьи Траховых.
Сообщается, что Коблева, не имеющая официальных источников дохода, с 2002 по 2019 год приобрела 68 объектов недвижимости. После отставки отца в её собственности оказалось более 100 объектов общей стоимостью 820 млн рублей. Генпрокуратура требует конфискации активов экс-судьи на сумму 2,5 млрд рублей.
