«Не работала, но купила 100 квартир»: Дочь судьи арестована по делу о коррупции

20 августа 2025, 16:35

Дочь экс-главы верховного суда Адыгеи арестована за мошенничество на миллиарды

Фото: Istock/Oksana Kalinina

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Сусану Коблеву по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании доходов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».