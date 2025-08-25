Сотрудник ГИБДД сдал пытавшегося дать ему взятку бывшего российского депутата
В Башкирии бывший депутат, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, попытался дать взятку в размере 30 тысяч рублей инспектору ГИБДД, но был пойман. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Отмечается, что полицейский остановил автомобиль Opel Astra в Мечетлинском районе республики. Пока инспектор составлял протокол, пьяный водитель, являющийся бывшим местным парламентарием, протянул ему несколько десятков тысяч рублей. Однако сотрудник ГИБДД отказался их принимать и сообщил о попытке взятки в правоохранительные органы.
В ходе допроса задержанный признал свою вину. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей.
