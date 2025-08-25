Сотрудник ГИБДД сдал пытавшегося дать ему взятку бывшего российского депутата

25 августа 2025, 18:33

В Башкирии пьяный экс-депутат пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Фото: iStock/Kichigin

В Башкирии бывший депутат, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, попытался дать взятку в размере 30 тысяч рублей инспектору ГИБДД, но был пойман. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.