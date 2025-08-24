Экс-прокурора обвинили в получении многомиллионной взятки в России

24 августа 2025, 14:15

СК: Экс-прокурора обвинили в получении 2 млн руб. взятки в Ленобласти

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Экс‑прокурору Лодейнопольского района Ленинградской области предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — два миллиона рублей, сообщили в Следственном комитете РФ.