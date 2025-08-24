Экс-прокурора обвинили в получении многомиллионной взятки в России
Экс‑прокурору Лодейнопольского района Ленинградской области предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — два миллиона рублей, сообщили в Следственном комитете РФ.
По версии следствия, 21 августа в лесном массиве в Лодейном Поле он встретился с посредником, который передал ему крупную сумму денег. Сразу после передачи злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Других подробностей в ведомстве пока не раскрывают.
По факту получения взятки в особо крупном размере и посредничества возбуждено уголовное дело. Экс‑прокурора поместили под стражу.
Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего прокурора Алексея Куликова к 9,5 годам лишения свободы за получение взятки в размере семи миллионов рублей. По версии следствия, за эти деньги он должен был помочь коммерсанту прекратить в отношении него оперативно‑разыскные мероприятия.
