Экс-прокурора обвинили в получении многомиллионной взятки в России

СК: Экс-прокурора обвинили в получении 2 млн руб. взятки в Ленобласти
Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Экс‑прокурору Лодейнопольского района Ленинградской области предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — два миллиона рублей, сообщили в Следственном комитете РФ.



По версии следствия, 21 августа в лесном массиве в Лодейном Поле он встретился с посредником, который передал ему крупную сумму денег. Сразу после передачи злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Других подробностей в ведомстве пока не раскрывают.

По факту получения взятки в особо крупном размере и посредничества возбуждено уголовное дело. Экс‑прокурора поместили под стражу.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего прокурора Алексея Куликова к 9,5 годам лишения свободы за получение взятки в размере семи миллионов рублей. По версии следствия, за эти деньги он должен был помочь коммерсанту прекратить в отношении него оперативно‑разыскные мероприятия.

Никита Кротов

