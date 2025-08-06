Россиянам перечислили, каким работникам повысят зарплату с 1 октября

06 августа 2025, 04:47

Профессор Виноградов: Работникам госорганов повысят зарплату с 1 октября 2025 года

Фото: iStock/mizar_21984

С 1 октября 2025 года отдельным категориям работников в России будет повышена заработная плата на 7,6%. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.





Он уточнил, что повышение коснется сотрудников федеральных государственных органов, а также работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. В перечень также включены гражданский персонал воинских частей и сотрудники учреждений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.



