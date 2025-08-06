Россиянам перечислили, каким работникам повысят зарплату с 1 октября
Профессор Виноградов: Работникам госорганов повысят зарплату с 1 октября 2025 года
С 1 октября 2025 года отдельным категориям работников в России будет повышена заработная плата на 7,6%. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Он уточнил, что повышение коснется сотрудников федеральных государственных органов, а также работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. В перечень также включены гражданский персонал воинских частей и сотрудники учреждений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.
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Основанием для увеличения выплат является распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2025 г. № 2071-р.
Виноградов напомнил, что регулярное повышение заработной платы для поддержания ее покупательской способности является требованием статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации.
Ранее выяснилось, что средние предлагаемые зарплаты для специалистов в индустрии красоты в России за первое полугодие 2025 года увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем заработная плата в этой сфере составила 72,39 тысячи рублей в месяц.
Особенно заметный рост наблюдается у мастеров ногтевого сервиса, чьи зарплаты выросли на впечатляющие 50%, достигнув 130 301 рублей в месяц.