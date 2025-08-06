Max будет обязателен к установке на смартфоны

06 августа 2025, 07:06

Хаминский: Max будут обязательно устанавливать на новые смартфоны с сентября

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

С 1 сентября 2025 года мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. Об этом сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет РИА Новости.