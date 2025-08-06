Max будет обязателен к установке на смартфоны
С 1 сентября 2025 года мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. Об этом сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет РИА Новости.
Max объединяет функции общения, включая чаты, звонки и передачу файлов до 4 ГБ, а также интеграцию с государственными сервисами, такими как Госуслуги и цифровая подпись. Юрист отметил, что приложение также предлагает финансовые инструменты через систему быстрых платежей и поддерживает AI-бота GigaChat.
Однако, несмотря на удобный интерфейс, похожий на Telegram, Хаминский выразил обеспокоенность по поводу конфиденциальности пользователей. Приложение собирает данные о местоположении и активности пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. В настоящее время в Max отсутствует end-to-end шифрование, что делает данные уязвимыми на серверах.
Юрист подчеркнул, что успех мессенджера будет зависеть от решения вопросов безопасности и сохранения конкурентной среды на рынке.
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