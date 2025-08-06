В России утвердили нормы часов работы для учителей
Минпросвещения утвердило нормы часов работы за ставку зарплаты для педагогов
Минпросвещения РФ утвердило нормы рабочего времени за ставку заработной платы для педагогов с учетом их специальности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.
Например, для учителей установлена норма учебной (преподавательской) нагрузки 18 часов в неделю за ставку заработной платы.
Как пояснили в ведомстве агентству, установленная норма часов служит расчетной величиной для начисления зарплаты. Конкретный объем рабочего времени в неделю для учителя определяется непосредственно образовательной организацией.
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В то же время, согласно документу, продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку установлена для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов-психологов и социальных педагогов.
Инструкторам по физической культуре и старшим воспитателям определена норма педагогической работы 30 часов в неделю. Для воспитателей, работающих с детьми с ОВЗ, норма составляет 25 часов. Музыкальные руководители и концертмейстеры будут работать 24 часа в неделю за ставку заработной платы, а учителя-дефектологи и учителя-логопеды – 20 часов.
Подчеркивается, что продолжительность рабочего времени зависит от должности и специальности работника, а объем нагрузки устанавливается ежегодно на начало учебного года.