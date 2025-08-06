В России утвердили нормы часов работы для учителей

06 августа 2025, 07:06

Минпросвещения утвердило нормы часов работы за ставку зарплаты для педагогов

Фото: iStock/Kuzmichstudio

Минпросвещения РФ утвердило нормы рабочего времени за ставку заработной платы для педагогов с учетом их специальности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.





Например, для учителей установлена норма учебной (преподавательской) нагрузки 18 часов в неделю за ставку заработной платы.



Как пояснили в ведомстве агентству, установленная норма часов служит расчетной величиной для начисления зарплаты. Конкретный объем рабочего времени в неделю для учителя определяется непосредственно образовательной организацией.



