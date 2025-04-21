Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Подмосковье началось голосование по отбору территорий для благоустройства

В Подмосковье началось голосование по отбору территорий для благоустройства

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Оригинал
В стране стартовало Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. От Московской области на нём представлено 289 территорий из 54 городских и муниципальных округов, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Приглашаю жителей Подмосковья принять участие. Проголосовать можно на платформе госуслуг с сегодняшнего дня до 12 июня. Помимо этого, голосование доступно в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе». Также можно отдать свой голос с помощью волонтёров в общественных местах. Ждём от жителей активности. Благодаря их решениям в Подмосковье появляются новые парки и скверы, общественные пространства, игровые и спортивные зоны», – отметил Брынцалов.
Он напомнил, что в прошлом году за объекты благоустройства проголосовали порядка 850 тыс. жителей региона. Это рекордный показатель за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Победителями стали 53 объекта, где запланировали провести благоустройство.

Читайте также:

Участники субботника в Подмосковье проголосуют за объекты благоустройства

В Подмосковье подготовили более 200 координаторов голосования по благоустройству

Дубненцы обсудили с администрацией и проектировщиками обустройство нового сквера
#голосование
#мособлдума
#игорь брынцалов
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#городская среда
Расписание электричек Ленинградского направления изменится 26 апреля
21 апреля 2025, 17:35

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления и МЦД-3 изменится в субботу, 26 апреля, в связи с ремонтно-путевыми работами на участках Москва —Подсолнечная и Бологое — Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«Часть поездов, курсирующих на участке МЦД-3 между Москвой и станцией Зеленоград-Крюково, отменят, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, некоторые проследуют по укороченному маршруту. А на участке межу Москвой и станцией Подсолнечная часть поездов отменят, а у части сократят число остановок», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят учесть эту информацию при планировании поездок. Актуальное расписание они могут посмотреть на информационных табло на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте МТППК или через приложение «РЖД Пассажирам».

Читайте также:

На дорогах в 10 округах Московской области отремонтировали ограждения

В Подмосковье за неделю оптимизировали работу семи светофоров

На 62-м км трассы М-2 «Крым» ограничили движение из-за ремонта путепровода
#минтранс мо
#расписание
#график
#железная дорога
#электрички
#поезда
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв поздравил с праздником работников местного самоуправления
21 апреля 2025, 17:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с днём местного самоуправления. Он отмечается в России 21 апреля.
Глава региона считает этот праздник поводом сказать спасибо всем, кто каждый день на местах делает жизнь комфортнее и безопаснее. По его словам, внимание к людям, умение слышать, находить решения и двигаться вперёд формируют доверие жителей к власти.

Как отметил воробьёв, в Подмосковье много территорий от крупных городов до небольших посёлков. И в каждом городском или муниципальном округе есть команды, работающие с полной самоотдачей.
«Это главы, депутаты, сотрудники администраций, сельские старосты. Вместе вы – надёжный фундамент всей системы управления в регионе. Семьи военных, молодые мамы, школьники, ветераны и предприниматели ждут поддержки и внимательного отношения. Благодаря вам в Подмосковье становится больше парков, школ, спортивных объектов и мест, где приятно жить», – написал Воробьёв в своём ТГ-канале.
Он поблагодарил представителей органов местного самоуправления за труд, неравнодушие и за любовь к своей территории, пожелав им новых успехов и достижений на благо Подмосковья.

Читайте также:

В Воскресенске стартует строительство ледового дворца на 5,5 тыс. зрителей

Губернатор Воробьёв и посол Белоруссии запустили в Воскресенске кабельный завод

Для 28 школ искусства Подмосковья закупят музыкальные инструменты и оборудование
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#праздник
#поздравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный борец Кажаров победил на первенстве России
21 апреля 2025, 17:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Борец из Подольска Ислам Кажаров завоевал золотую медаль первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти трёхкратного победителя Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Ислам Кажаров, выступавший в весовой категории до 70 килограммов, на пути к высшей ступени пьедестала провёл шесть победных матчей. В 1/32 он победил Магомеда Эльдарова из Чечни, в 1/16 — борца из Ингушетии Ахмеда Ахильгова, в 1/8 — ещё одного представителя Ингушетии Ислама Газикова, в одной четвёртой финала одолел дагестанского спортсмена Рамазана Абдулкадырова, в полуфинале — Сергея Клименко из Дагестана. А в финале — москвича Инала Чельдиева», — говорится в сообщении.
Турнир проводился в Грозном с 16 по 21 апреля. Участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов из 48 российских регионов.

Читайте также:

В Раменском парке состоялась контрольная тренировка-забег Testdrive

Восемь команд из Раменского стали участниками семейного футбольного турнира

В Подольске определились победители шахматного турнира «Ход Победы»
#спорт
#минспорта мо
#борьба
#вольная борьба
#медаль
#победа
#подольск
#подмосковье
#московская область
#грозный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новый пост скорой помощи в Балашихе будет обслуживать около 9 тыс. жителей
21 апреля 2025, 17:08

Фото пресс-служба Минздрава МО

В микрорайоне Саввино городского округа Балашиха начал работу новый пост скорой помощи. Он будет обслуживать семь населённых пунктов, в которых проживают около 9 тыс. человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Балашиха – один из самых быстрорастущих городских округов региона. Поэтому здесь особенно важно создавать инфраструктуру для жителей. Новый пост позволит повысить доступность и скорость оказания медицинской помощи. Пост оснащён всем необходимым для отдыха и для работы сотрудников», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Фото пресс-служба Минздрава МО

Новый пост рассчитан на работу трёх круглосуточных бригад. В здании оборудованы комнаты отдыха для сотрудников, кабинеты врачей, фельдшеров и другие помещения.

Читайте также:

Подмосковные хирурги прооперировали подростка с шестью пальцами

Глава подмосковного Минздрава Забелин предупредил об опасности открытых окон

В НИКИ детства посоветовали научить ребёнка падать с велосипеда или самоката
#подмосковье
#московская область
#медицина
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#скорая помощь
#балашиха
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковных лесах за месяц потушили 25 пожаров
21 апреля 2025, 16:56

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

С 20 марта, когда в Московской области был объявлен пожароопасный период, на землях лесного фонда зафиксировано 25 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. При этом прошлогодний показатель – пять пожаров на площади 2,25 га.
Пожары возникли на территории Ногинского, Виноградовского, Шатурского, Луховицкого, Егорьевского, Орехово-Зуевского и Подольского лесничеств. Площадь, пройденная огнем, составила 25,2 га.
«В тушении природных пожаров были задействованы более 270 человек и свыше 120 единиц техники. Возгорания были ликвидированы в день обнаружения. Угрозы объектам экономики и населенным пунктам нет», – рассказал врио председателя Комлесхоза региона Алексей Ларькин.
Как отметили в ведомстве, 96% всех пожаров возникло из-за неосторожного обращения человека с огнём.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В комитете напомнили, что нельзя поджигать сухую траву и лесную подстилку, бросать спички или окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, а также использовать в лесу открытый огонь.

В случае обнаружения возгорания необходимо сразу же сообщить об этом на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории России 112.

Читайте также:

В Балашихе ищут виновников лесного пожара

Жителям и гостям Подмосковья напомнили об особом противопожарном режиме в лесах

Недалеко от Серебряных Прудов потушили лесной пожар, возникший из-за поджога
#подмосковье
#московская область
#пожар
#лес
#лесные пожары
#природа
#природные пожары
#пожарная безопасность
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#алексей ларькин
Следите за нашими новостями
в удобном формате