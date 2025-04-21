В Подмосковье началось голосование по отбору территорий для благоустройства

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В стране стартовало Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. От Московской области на нём представлено 289 территорий из 54 городских и муниципальных округов, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Приглашаю жителей Подмосковья принять участие. Проголосовать можно на платформе госуслуг с сегодняшнего дня до 12 июня. Помимо этого, голосование доступно в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе». Также можно отдать свой голос с помощью волонтёров в общественных местах. Ждём от жителей активности. Благодаря их решениям в Подмосковье появляются новые парки и скверы, общественные пространства, игровые и спортивные зоны», – отметил Брынцалов.Он напомнил, что в прошлом году за объекты благоустройства проголосовали порядка 850 тыс. жителей региона. Это рекордный показатель за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Победителями стали 53 объекта, где запланировали провести благоустройство.
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Лора Луганская