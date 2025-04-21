Губернатор Воробьёв поздравил с праздником работников местного самоуправления

С 20 марта, когда в Московской области был объявлен пожароопасный период, на землях лесного фонда зафиксировано 25 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. При этом прошлогодний показатель – пять пожаров на площади 2,25 га.