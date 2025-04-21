Губернатор Воробьёв поздравил с праздником работников местного самоуправления

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с днём местного самоуправления. Он отмечается в России 21 апреля.
Глава региона считает этот праздник поводом сказать спасибо всем, кто каждый день на местах делает жизнь комфортнее и безопаснее. По его словам, внимание к людям, умение слышать, находить решения и двигаться вперёд формируют доверие жителей к власти.
Как отметил воробьёв, в Подмосковье много территорий от крупных городов до небольших посёлков. И в каждом городском или муниципальном округе есть команды, работающие с полной самоотдачей.
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Как отметил воробьёв, в Подмосковье много территорий от крупных городов до небольших посёлков. И в каждом городском или муниципальном округе есть команды, работающие с полной самоотдачей.
«Это главы, депутаты, сотрудники администраций, сельские старосты. Вместе вы – надёжный фундамент всей системы управления в регионе. Семьи военных, молодые мамы, школьники, ветераны и предприниматели ждут поддержки и внимательного отношения. Благодаря вам в Подмосковье становится больше парков, школ, спортивных объектов и мест, где приятно жить», – написал Воробьёв в своём ТГ-канале.Он поблагодарил представителей органов местного самоуправления за труд, неравнодушие и за любовь к своей территории, пожелав им новых успехов и достижений на благо Подмосковья.
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Лора Луганская