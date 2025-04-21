Капремонт школы в Высоковске завершат до конца лета

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
В школе «Содружество», расположенной на Первомайской улице в городе Высоковск округа Клин, ведётся капитальный ремонт, в настоящее время его готовность составляет 50,5%, завершить работы планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Здание было построено в 1965 году, его общая площадь составляет более 4,2 тыс. квадратных метров. Сейчас на объекте обшивают стены гипсокартоном и красят их, устанавливают подвесные потолки, монтируют вентиляцию и отопление, а также обновляют фасады. В работах задействованы 48 человек, используется две единицы техники», — говорится в сообщении.Согласно проекту, в рамках капитального ремонта в школе должны обновить крышу, фасад и входные группы, поменять инженерные сети, провести отделку помещений, установить новое оборудование и мебель, а также благоустроить прилегающую территорию.
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