Истории про Вольфа Мессинга популярны среди туристов в Новосибирске

21 августа 2025, 14:59

Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru

В годы Великой Отечественной войны в Новосибирске временно проживал экстрасенс и гипнотизер Вольф Мессинг, истории о нём очень нравятся туристам. Об этом рассказала гид Анастасия Наливайко, её слова приводит Om1 Новосибирск.





По словам гида, особый интерес у туристов вызывает история о том, как Мессинг предсказал дату окончания ВОВ.





«Гостям нравится история о том, как им были сделаны предсказания даты окончания войны, что именно новосибирцы узнали эту важную, интересующую каждого советского гражданина, информацию», — рассказала Наливайко в беседе с Om1 Новосибирск.