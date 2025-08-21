Истории про Вольфа Мессинга популярны среди туристов в Новосибирске
В годы Великой Отечественной войны в Новосибирске временно проживал экстрасенс и гипнотизер Вольф Мессинг, истории о нём очень нравятся туристам. Об этом рассказала гид Анастасия Наливайко, её слова приводит Om1 Новосибирск.
По словам гида, особый интерес у туристов вызывает история о том, как Мессинг предсказал дату окончания ВОВ.
«Гостям нравится история о том, как им были сделаны предсказания даты окончания войны, что именно новосибирцы узнали эту важную, интересующую каждого советского гражданина, информацию», — рассказала Наливайко в беседе с Om1 Новосибирск.
Кроме того, туристы с удовольствием слушают историю знакомства Мессинга с его будущей супругой, которая также произошла в Новосибирске.
Кроме того, на экскурсиях людям предлагают совершить «магический ритуал» — походить по кругу возле одной из колонн Новосибирского театра оперы и балета, который, по некоторым данным, совершил Мессинг. Во время этого действия можно загадать желание. Многие утверждают, что эти желания действительно сбываются, заключила гид.