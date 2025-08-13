В Новосибирске на экскурсии в районе НОВАТа рассказывают историю о Мессинге

13 августа 2025, 13:21

Фото: iStock/krblokhin

В Новосибирске проводят необычные экскурсии в районе НОВАТа, где рассказывают посетителям историю, связанную с известным магом советской эпохи Вольфом Мессингом. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.





Отмечается, что в годы ВОВ Мессинг проживал в Новосибирске и давал концерты, поддерживая моральный дух людей. Экскурсовод Анастасия Наливайко рассказала, что одно из выступлений Мессинга прошло в здании НОВАТа ещё до его официального открытия.





«После одного из выступлений в Новосибирске Вольф Мессинг вышел из здания театра и совершил некий ритуал: он обошёл одну из колонн против часовой стрелки, что-то шепча и наговаривая. Зрители, заинтересованные действиями мага, последовали за ним и начали повторять этот обряд», — рассказала Наливайко.