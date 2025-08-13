В Новосибирске на экскурсии в районе НОВАТа рассказывают историю о Мессинге
В Новосибирске проводят необычные экскурсии в районе НОВАТа, где рассказывают посетителям историю, связанную с известным магом советской эпохи Вольфом Мессингом. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.
Отмечается, что в годы ВОВ Мессинг проживал в Новосибирске и давал концерты, поддерживая моральный дух людей. Экскурсовод Анастасия Наливайко рассказала, что одно из выступлений Мессинга прошло в здании НОВАТа ещё до его официального открытия.
«После одного из выступлений в Новосибирске Вольф Мессинг вышел из здания театра и совершил некий ритуал: он обошёл одну из колонн против часовой стрелки, что-то шепча и наговаривая. Зрители, заинтересованные действиями мага, последовали за ним и начали повторять этот обряд», — рассказала Наливайко.
Она добавила, что некоторые люди загадали желание во время этого действа, а потом утверждали, что всё загаданное сбылось.
По словам экскурсовода, во время одной из экскурсий пошёл дождь, тогда группа загадала желание, чтобы он прекратился, и это действительно произошло.
Наливайко уточнила, что для исполнения желания необходимо потереть колонну и трижды обойти её против часовой стрелки.