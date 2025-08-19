На «Пушкинский театральный фестиваль» забронировали уже 70% билетов

19 августа 2025, 22:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На «Пушкинский театральный фестиваль 2025» уже забронировали более 2,5 тыс. билетов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





Одно из крупнейших театральных событий лета в Московском регионе пройдёт на сцене Летнего театра в Центральном парке города Пушкино 28-31 августа. Кроме фестивальных показов, для зрителей пройдут исторические экскурсии-променады «Тайна пушкинских улиц» от краеведа Ольги Соловьевой, представят проект «Мой Вишнёвый сад», где горожане смогут выступить в образах героев Чехова.

«На данный момент зрители забронировали более 2,5 тыс. билетов на спектакли. Это 70% от их общего количества. Из 300 мест, предусмотренных для участия в исторических экскурсиях-променадах, свободны не более 20. Около 30 мест, то есть четверть от общего количества, осталось для желающих попасть в проект «Мой Вишневый сад», – рассказали в ведомстве.