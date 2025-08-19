На «Пушкинский театральный фестиваль» забронировали уже 70% билетов
На «Пушкинский театральный фестиваль 2025» уже забронировали более 2,5 тыс. билетов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Одно из крупнейших театральных событий лета в Московском регионе пройдёт на сцене Летнего театра в Центральном парке города Пушкино 28-31 августа. Кроме фестивальных показов, для зрителей пройдут исторические экскурсии-променады «Тайна пушкинских улиц» от краеведа Ольги Соловьевой, представят проект «Мой Вишнёвый сад», где горожане смогут выступить в образах героев Чехова.
«На данный момент зрители забронировали более 2,5 тыс. билетов на спектакли. Это 70% от их общего количества. Из 300 мест, предусмотренных для участия в исторических экскурсиях-променадах, свободны не более 20. Около 30 мест, то есть четверть от общего количества, осталось для желающих попасть в проект «Мой Вишневый сад», – рассказали в ведомстве.Церемония открытия фестиваля под названием «А музы не молчали» начнётся 28 августа в 19:00. Она будет посвящена артистам фронтовых театров, актёра-подпольщикам, артистам, воевавшим во время Великой Отечественной войны.
Участниками фестиваля станут девять профессиональных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Курской и Московской областей.
Все подробности о фестивале можно узнать на сайте.