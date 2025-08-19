В Раменском проведут экскурсию по легендарной ткацкой фабрике
Видео: Раменский медиацентр
Туристско-информационный центр «Раменское» приглашает на экскурсию «Фабричное Раменское». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Жители и гости муниципалитета смогут познакомиться с историей одного из главных символов города – Раменской бумагопрядильной и ткацкой фабрики.
«Экскурсанты узнают об уникальных инженерных решениях, которые использовались при строительстве фабричных корпусов. Экскурсоводы расскажут, как под управлением купцов Малютиных и руководством Фёдора Михайловича Дмитриева предприятие превратилось в одно из ведущих в Российской империи, стало основой для развития города Раменское, – отметили в пресс-службе.
Экскурсия состоится в субботу, 23 августа. Начало – в полдень. Мероприятие рассчитано на участников старше 14 лет. Для участия необходима предварительная запись по телефону 8(496) 461-64-63.