В Раменском проведут экскурсию по легендарной ткацкой фабрике

19 августа 2025, 15:25

Видео: Раменский медиацентр

Туристско-информационный центр «Раменское» приглашает на экскурсию «Фабричное Раменское». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Жители и гости муниципалитета смогут познакомиться с историей одного из главных символов города – Раменской бумагопрядильной и ткацкой фабрики.

«Экскурсанты узнают об уникальных инженерных решениях, которые использовались при строительстве фабричных корпусов. Экскурсоводы расскажут, как под управлением купцов Малютиных и руководством Фёдора Михайловича Дмитриева предприятие превратилось в одно из ведущих в Российской империи, стало основой для развития города Раменское, – отметили в пресс-службе.