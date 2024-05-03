Историк Чабиева раскрыла смысл Страстной пятницы

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Кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела Кавказа ИЭА имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева заявила о том, что Страстная пятница для верующих является скорбным днём.
«Страстная пятница является в христианской традиции скорбным днём, днём траура верующих. Этот день символизирует события, когда в пятницу Иисус был предан иудейским властям, совершил крестный ход на Голгофу, затем был распят и умер. Чтобы Иисус Христос воскрес, возвестив победу жизни над смертью, он должен был быть распят», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Чабиева.
Она добавила, что сегодняшний день является одним из главных дней церковного календаря, посвященный воспоминанию искупительных страданий и смерти Иисуса Христа. По её словам, также это день строгого поста.
Отмечается, что в Страстную пятницу не рекомендуется веселится и отмечать торжества. Как передаёт Общественная Служба Новостей, нельзя заниматься уборкой, стирать одежду, принимать банные процедуры, а также стричься, делать маникюр и употреблять алкоголь. Верующим советуют идти в храм, а также соблюдать пост.
Ранее редакция «Радио 1» также сообщала о том, какие традиции существуют, и что категорически запрещено в этот день.
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