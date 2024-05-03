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Историк Чабиева раскрыла смысл Страстной пятницы

Историк Чабиева: Страстная пятница – день траура верующих
03 мая 2024, 15:33
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела Кавказа ИЭА имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева заявила о том, что Страстная пятница для верующих является скорбным днём.
«Страстная пятница является в христианской традиции скорбным днём, днём траура верующих. Этот день символизирует события, когда в пятницу Иисус был предан иудейским властям, совершил крестный ход на Голгофу, затем был распят и умер. Чтобы Иисус Христос воскрес, возвестив победу жизни над смертью, он должен был быть распят», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Чабиева.

Она добавила, что сегодняшний день является одним из главных дней церковного календаря, посвященный воспоминанию искупительных страданий и смерти Иисуса Христа. По её словам, также это день строгого поста.



Отмечается, что в Страстную пятницу не рекомендуется веселится и отмечать торжества. Как передаёт Общественная Служба Новостей, нельзя заниматься уборкой, стирать одежду, принимать банные процедуры, а также стричься, делать маникюр и употреблять алкоголь. Верующим советуют идти в храм, а также соблюдать пост.

Ранее редакция «Радио 1» также сообщала о том, какие традиции существуют, и что категорически запрещено в этот день.

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#храм
#традиции
#православие
#религия
Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за пал травы
03 мая 2024, 16:31

Фото: Ксения Пашуто

Выжигание прошлогодней травы наносит вред экосистеме и может привести к большому пожару, поэтому пал травы в Подмосковье запрещён: нарушителю грозит крупный штраф, об этом предупредил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Московской области Дмитрий Киселёв, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
«Пал травы — это серьёзная проблема, ведь маленькое возгорание может привести к большой беде. Как правило, основную роль здесь играет человеческий фактор. (…) Пал травы является наказуемым деянием. Инспекторы Мособллеса, инспекторы пожарного надзора пристально наблюдают за обстановкой, связанной с палом. В случае выявления виновных в поджогах, их привлекают к административной ответственности в установленном законодательством порядке», — сказал Киселёв.
Он добавил, что с начала пожароопасного сезона в Дмитровском городском округе произошло уже 15 природных пожаров, при этом пик приходится на выходные дни.

Ранее сообщалось, что в Московской области штрафы за разведение огня в неположенном месте для физических лиц составляют от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица должны будут заплатить от 30 до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф составляет от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, поджог может повлечь за собой уголовную ответственность и лишение свободы сроком от восьми лет.

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#лесные пожары
#дмитровский городской округ
#мчс
#пожарная безопасность
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Подмосковных аграриев предупредили о запретах на время пожарной опасности
03 мая 2024, 16:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств в период высокой пожарной опасности, как и для всех жителям Подмосковья, действует ряд запретов. Об этом напомнили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В частности, нельзя сжигать сухую траву на землях сельхозназначения, в придорожных зонах и защитных полосах вдоль железнодорожных и автомобильных трасс.
«С начала года на территории Подмосковья уже фиксировались палы травы. Однако удалось оперативно ликвидировать очаги возгорания сухой растительности и не допустить распространения огня. Каждый должен быть осмотрительнее во избежание причинения вреда окружающей среде и здоровью», – заявил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Он призвал следовать простым правилам безопасности. Например, нельзя поджигать сухую траву на полях и лугах, разводить костры в лесах и на торфяниках, бросать непотушенные спички и сигареты.

Во время сезонных полевых работ следует соблюдать меры пожарной безопасности. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу с сотрудниками о рисках неосторожного обращения с огнём.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Важно помнить и о том, что нарушителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности. За неосторожное обращение с огнём, особенно если оно привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физлиц – штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении очагов возгорания необходимо немедленно сообщить о них по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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#владислав мурашов
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#подмосковье
#московская область
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Во дворах Подмосковья устранили более 120 тыс. квадратных метров ям
03 мая 2024, 16:07

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Свыше 120 тысяч квадратных метров ям ликвидировали во дворах и внутриквартальных проездах Московской области с начала ремонтного сезона, всего планируется заделать свыше 575 тысяч квадратных метров ям, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«Специалисты уже отремонтировали 120 236 квадратных метров ям. (…) Каждый этап подтверждается в система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), а мы внимательно следим за качеством выполнения», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
Она добавила, что в работу по устранению ям во дворах активно включились двадцать городских округов, включая Можайский, где устранили почти 12 тысяч квадратных метров ям, Реутов с более чем 5 тысячами квадратных метров ликвидированных дефектов асфальта, а также Истру, Серебряные Пруды и Наро-Фоминский округ.

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#подмосковье
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На полигоне ТКО «Егорьевский» завершили устройство системы дегазации
03 мая 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Егорьевский» проводится в городском округе Егорьевск, система дегазации уже полностью готова, в целом работы завершены на 97%, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Выполнены все самые сложные работы по рекультивации полигона, включая устройство защитного экрана и системы дегазации. Сейчас на завершающем этапе работ находится устройство дорожной одежды и благоустройство территории. Всё выполняется строго по графику», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Он напомнил, что полностью рекультивацию полигона ТКО «Егорьевский» планируется завершить до конца мая текущего года.

В министерстве также отметили, что до конца года в Московской области будет завершена рекультивация ещё пяти мусорных полигонов.

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#минэкологии мо
#тихон фирсов
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«Апрель с маем махнулись местами»: Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе
Синоптик Шувалов: не стоит рассчитывать, что похолодание закончится быстро
03 мая 2024, 15:51

Фото: iStock/Pheelings Media

В Московском регионе наблюдается ультраполярное арктическое вторжение, поэтому температура воздуха значительно ниже той, чтобы была в конце апреля.
Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какие погодные условия ждут жителей столичного региона.
«Такое впечатление, что апрель с маем махнулись местами. В апреле нас преследовала июньская погода, а тут все рухнуло. Теперь мы имеем по той температуре, которая у нас за окном, начало апреля. Рассчитывать на то, что похолодание быстро закончится, увы, не приходится. В ночь на субботу скорее всего будут заморозки, но потом достаточно прогнозируется хороший день: воздух прогреется до 11-13 градусов, осадков не будет. В ночь на субботу ветер стихнет, а ожидать заморозки нужно практически повсеместно. Что касается воскресенья — Пасхи — здесь все прогнозы рисуют дождь. Да, по температуре будет 12-14 градусов, может, даже 15, но дождь погоду не красит», — сообщил синоптик.

По словам Шувалова, температура будет идти вниз, и это снижение ускорится во вторник и среду, где опять ожидаются заморозки.

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#опасность
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Рузское предприятие оштрафовали за размещение отходов у источников водоснабжения
03 мая 2024, 15:36

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Штраф за нарушение природоохранного законодательства и санитарных нормативов получила компания «Полярис-плюс» из-за размещения отходов рядом с источником водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«ООО «Полярис-плюс» специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве молока, деятельность базируется в деревне Барынино Рузского городского округа. В ходе прокурорской проверки было установлено, что компания размещает отходы на открытом грунте в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Кроме того, мусор был обнаружен в колодце для сбора ливневых вод», — говорится в сообщении.
На основании материалов, подготовленных по итогам прокурорской проверки, Минэкологии области привлекло компанию к ответственности и наложило штраф.

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#рузский городской округ
#минэкологии мо
#мусор
#штраф
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Жителям Подмосковья назвали стоимость приготовления домашнего пасхального кулича
03 мая 2024, 15:14

Фото: Istockphoto / nito100

Средняя стоимость приготовления традиционного домашнего пасхального кулича для жителей Подмосковья составит чуть более 95 рублей. Такими расчётами Минсельхозпрода Московской области поделились в пресс-службе ведомства.
«Светлое Христово Воскресение – самый важный праздник для всех православных. Куличи - неотъемлемая часть праздничного стола. Поэтому спрос на молоко, яйца, муку, сахар и масло резко возрастает в магазинах Подмосковья», – сказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
В классический рецепт вошли 500 мл молока, которые стоят 47,85 рубля, мука (1 кг) – 55,61 рубля, сливочное масло (200 г) – 207 рублей, сахар (300 г) – 21,08 рубля, изюм (275 г) – 129,25 рубля, ванильный сахар (1 чайная ложка) – 5,66 рубля, шесть яиц – 75,13 рубля, сухие дрожжи (12 г) – 30 рублей и щепотка соли – 0,09 рубля. Таким образом, суммарная стоимость всех ингредиентов составит 571,67 рубля.

В среднем из заготовленного теста получается шесть куличей. Значит, самостоятельное приготовление одного среднего кулича весом около 400 г обойдётся хозяйке в 95,27 рубля, подсчитали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что покупка кулича весом 400-500 г в подмосковном сетевом магазине обойдётся в среднем в 280 рублей.

В этом году православные христиане отмечают Пасху 5 мая.

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#пасха
#кулич
#религия
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
#подмосковье
#московская область
#кулинария
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Кинологи рассказали, чем нельзя угощать собак на Пасху
Кинолог Голубев: пасхальные лакомства могут представлять опасность
03 мая 2024, 15:10

Фото: iStock/alexei_tm

С приближением Пасхи многие покупают традиционные куличи, шоколадные яйца, творожные пасхи, чтобы в праздничный день собрать всех за одним столом и отпраздновать многими любимый праздник. Однако все эти лакомства могут представлять опасность для собаки, поэтому собаководам важно следить за любимцем и не угощать его со стола.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что делиться пасхальными сладостями со своим питомцем не стоит.

«Куличи, пасха, шоколадные угощения – все это ассоциируется у многих с главным православным праздником. Некоторые собаководы могут разделить эти угощения с питомцем, но делать это не стоит. Эти лакомства могут представлять опасность для собаки: изюм и шоколад противопоказаны любимцам, а творожные изделия могут вызвать проблемы с ЖКТ. Будьте внимательны за праздничным столом и угощайте любимца только разрешёнными лакомствами», — предупредил эксперт.

Куличи

Главное украшение праздничного стола может быть опасно для питомца. Дело в том, что часто в куличи добавляют изюм (как правило, в домашней выпечке он содержится в большом количестве). Виноград и изюм обладают доказанной нефротоксичностью. Первичное повреждение внутренних органов из-за употребления собакой винограда происходит в почках. В течение 48-72 часов после употребления питомец подвергается риску полной печеночной недостаточности. Есть случаи, когда собака, съев всего 4-5 виноградин, погибала. Также в куличи могут добавлять орехи. Некоторые виды орехов могут серьезно навредить любимцу, поэтому они являются нежелательной пищей для собак. Помимо этого, слоеное и дрожжевое тесто, любая выпечка из них могут вызвать повышенное газообразование и расстройство желудка у собаки.

Сладкое

Сладкий стол категорически не подходит собакам. Некоторые покупают для детей красивые шоколадные яйца и прячут их в разных местах. Будьте внимательны, важно, чтобы ваш питомец не нашел их раньше детей. Шоколад и все его производные считаются ядовитыми для собак из-за содержания теобромина. При употреблении питомцем шоколада может начаться панкреатит или даже гепатит. В целом не нужно угощать собаку сладким. Сахар ускоряет разрушение зубной эмали и становится причиной развития диабета. Если ваш питомец очень любит сладкое, то угостите его тыквой или томатами черри.

Творожная пасха

Многие знают, что творог — полезный кисломолочный продукт для собаки. Но не каждому питомцу он подходит. Слишком жирный творог может усилить перистальтику кишечника и вызвать диарею. Что касается творожной пасхи, то в ней, помимо творога, содержится сахар (некоторые украшают десерт шоколадом), поэтому угощать питомца пасхой не нужно.

Чтобы праздник прошел без неприятностей, подумайте о домашних лакомствах для питомца: побалуйте его угощениями, приготовленными из безопасных ингредиентов (субпродукты, птица, мясо, овощи) или приобретите их в зоомагазине, заключил Владимир Голубев.

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При доме для переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде обустроят парковку
03 мая 2024, 15:09

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Рядом с двенадцатиэтажным домом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья, который возводят на Владимирской улице в микрорайоне Северный-5 в Сергиевом Посаде, будет обустроена парковка, для этих целей был выделен участок площадью 0,4 гектара, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«В настоящее время на строительстве дома завершаются монолитные работы и обустройство сетей теплоснабжения. Квартиры в новостройке получат 634 человека из аварийных домов. Земельный участок рядом передан для строительства парковки, что сделает условия более комфортными для всех жильцов», — отметила глава регионального Минимущества Наталья Адигамова.
Завершить строительство дома и обустройство парковки планируется в текущем году.

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#минимущества
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