«Великий пост»: Что можно и чего нельзя есть в Вербное Воскресенье

Фото: iStock/Maryna Iaroshenko
Вербное Воскресенье — важный церковный праздник. В текущем году его отметят 28 апреля. Этот день лучше всего отметить в кругу семьи и приготовить вкусный праздничный ужин из разрешённых продуктов.
«Несмотря на то, что Вербное Воскресенье — праздничный день, он не отменяет соблюдения Великого поста. Поэтому стоит воздержаться от так называемых скоромных продуктов, то есть от пищи, которая содержит жиры теплокровных животных. Не рекомендуется есть мясо млекопитающих и птиц», — пишет Общественная Служба Новостей.
Кроме того, не стоит использовать для приготовления блюд творог, сливки, молоко, кефир, сыр и яйца.
Также в период Великого поста нельзя злоупотреблять алкоголем, но в Вербное Воскресенье все-таки выпить бокал красного сухого вина.
При этом в Вербное Воскресенье можно употреблять в пищу любые постные блюда — от воды до рыбы. Можно есть любые овощи и корнеплоды. Они могут быть как сырыми, так и приготовленными. В этот день также разрешается использовать немного растительного масла, а это значит, что можно приготовить салат из свежих овощей и зелени.
В Вербное Воскресенье можно приготовить постный рыбный пирог или чебуреки с кальмарами. Кроме того, рыбу можно потушить или сварить из нее суп.
Также на праздничный стол 28 апреля можно поставить морепродукты и даже икру.
Читайте также:
Великий пост 2024: Как соблюсти традиции и не набрать вес
Антидиетолог Ионова рассказала, чем заменить в пост животный белок
Великий пост в 2024 году: календарь питания по дням
Элина Позднякова