Великий пост 2024: Как соблюсти традиции и не набрать вес

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Во время Великого поста строго запрещено употреблять в пищу мясо, птицу, а также все производные от этих продуктов.
Как соблюсти все правила главного православного поста и не набрать лишний вес расскажет редакция «Радио 1».
Великий пост в 2024 году пройдёт с 18 марта по 4 мая. При этом, самыми строгими неделями поста считаются первая неделя и последняя, седьмая.
В Великий пост можно есть крупы, овощи, фрукты и орехи, мёд, выпечку (приготовленную без яиц и молока), рыбу, грибы, соевые продукты, горький шоколад, а также соленья и маринады. Рыбу разрешается есть только дважды за время Великого поста — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (28 апреля). При этом, в Лазареву субботу (27 апреля) можно подать к столу рыбную икру.
Фото: iStock/nambitomo
На первой неделе, которую православные называют Сырная Седмица, принято отказываться от мясных продуктов. Так организму будет гораздо проще войти в более строгую диету.
При этом, не стоит забывать, что во время Великого поста важна не только постность употребляемых в пищу продуктов, но и их количество. Питаться необходимо умеренно, переедать в Великий пост, а также закупаться дорогостоящей едой — запрещено.
В Великий пост строго запрещается употреблять в пищу мясо теплокровных животных в любом виде, рыбу есть можно, но только в определённые дни. Молоко, кисломолочные продукты, сливочное масло и содержащие эти продукты сладости есть также нельзя.
Эксперты отмечают, что поститься, чтобы похудеть — занятие не только богохульное, но и неверное в плане сохранения здоровья. Сами священнослужители подчёркивают, что воздержание во время поста — это не способ привести в форму свою фигуру, а способ приблизиться к Богу через очищение своих мыслей. Именно поэтому к питанию необходимо добавлять усердные и регулярные молитвы.
К тому же, неверное соблюдение поста может привести к дефициту белка в организме, что может привести к гормональному сбою, нарушению в работе ЖКТ, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей. Поэтому постящимся нужно делать упор на растительный белок в орехах, грибах, бобах, крупах, а также на жирные кислоты омега-3 в авокадо, кунжуте и семенах подсолнечника.
Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Чтобы не травмировать свой организм, необходимо в полной мере заменить животный белок растительным. Более подробно «Радио 1» об этом рассказала врач-антидиетолог, психолог Лидия Ионова.
Она также подчеркнула, что особой опасности во время поста могут подвергнуть свой организм женщины детородного возраста, заработав дефицит железа. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо употреблять достаточное количество тофу, который содержит много белка и железа. Дефицит железа также можно компенсировать любыми другими соевыми продуктами.
Ионова также посоветовала не забывать об употреблении растительного масла во время Великого поста. Эксперт по питанию отметила, что на масле не нужно жарить его, его необходимо добавлять в еду в сыром виде.
Антидиетолог предостерегла от соблюдения Великого поста беременным женщинам, детям, людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями и тем, кто недавно перенёс хирургическую операцию. Этим людям просто необходим животный белок, подчеркнула она.
Соблюдая эти простые правила, можно пройти через все семь недель Великого поста, не набрав лишний вес и не заработав проблем со здоровьем.
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Когда проходит Великий пост и что в это время можно есть
В Великий пост можно есть крупы, овощи, фрукты и орехи, мёд, выпечку (приготовленную без яиц и молока), рыбу, грибы, соевые продукты, горький шоколад, а также соленья и маринады. Рыбу разрешается есть только дважды за время Великого поста — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (28 апреля). При этом, в Лазареву субботу (27 апреля) можно подать к столу рыбную икру.
Фото: iStock/nambitomo
Что запрещается есть во время Великого поста
На первой неделе, которую православные называют Сырная Седмица, принято отказываться от мясных продуктов. Так организму будет гораздо проще войти в более строгую диету.
При этом, не стоит забывать, что во время Великого поста важна не только постность употребляемых в пищу продуктов, но и их количество. Питаться необходимо умеренно, переедать в Великий пост, а также закупаться дорогостоящей едой — запрещено.
В Великий пост строго запрещается употреблять в пищу мясо теплокровных животных в любом виде, рыбу есть можно, но только в определённые дни. Молоко, кисломолочные продукты, сливочное масло и содержащие эти продукты сладости есть также нельзя.
Велики пост — это не диета
Эксперты отмечают, что поститься, чтобы похудеть — занятие не только богохульное, но и неверное в плане сохранения здоровья. Сами священнослужители подчёркивают, что воздержание во время поста — это не способ привести в форму свою фигуру, а способ приблизиться к Богу через очищение своих мыслей. Именно поэтому к питанию необходимо добавлять усердные и регулярные молитвы.
К тому же, неверное соблюдение поста может привести к дефициту белка в организме, что может привести к гормональному сбою, нарушению в работе ЖКТ, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей. Поэтому постящимся нужно делать упор на растительный белок в орехах, грибах, бобах, крупах, а также на жирные кислоты омега-3 в авокадо, кунжуте и семенах подсолнечника.
Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Как соблюсти Великий пост и не набрать вес
Чтобы не травмировать свой организм, необходимо в полной мере заменить животный белок растительным. Более подробно «Радио 1» об этом рассказала врач-антидиетолог, психолог Лидия Ионова.
«Очень важно, чтобы в рационе каждый день присутствовали две группы продуктов. Это злаки – гречка, овсянка, коричневый, бурый и красный рас, а также бобовые. И именно сочетание злаков и бобовых позволит дать тот аминокислотный состав, которого при отдельном их приёме человек лишён», — объяснила эксперт.
Она также подчеркнула, что особой опасности во время поста могут подвергнуть свой организм женщины детородного возраста, заработав дефицит железа. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо употреблять достаточное количество тофу, который содержит много белка и железа. Дефицит железа также можно компенсировать любыми другими соевыми продуктами.
Ионова также посоветовала не забывать об употреблении растительного масла во время Великого поста. Эксперт по питанию отметила, что на масле не нужно жарить его, его необходимо добавлять в еду в сыром виде.
Антидиетолог предостерегла от соблюдения Великого поста беременным женщинам, детям, людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями и тем, кто недавно перенёс хирургическую операцию. Этим людям просто необходим животный белок, подчеркнула она.
Соблюдая эти простые правила, можно пройти через все семь недель Великого поста, не набрав лишний вес и не заработав проблем со здоровьем.
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