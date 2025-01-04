Историк Эйдельман* стала фигурантом нового уголовного дела о реабилитации нацизма

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Историк Тамара Эйдельман* стала фигурантом ещё одного уголовного дела. Её вновь обвиняют в реабилитации нацизма.
Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что уголовное дело в отношении учёной-иноагента возбуждено по части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета). Ранее она уже стала фигурантом уголовного дела за совершение преступления, предусмотренного частью 4 этой же статьи (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети).
Максимальная санкция по этой статье предусматривает выплату штрафа в размере от двух до пяти миллионов рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет. Возможно также лишение свободы на этот же срок. В декабре Эйдельман* также оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.
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Александр Бойцов